Just for Laughs: Mike Birbiglia à Montréal

Mike Birbiglia débarque dans la métropole avec son tout dernier spectacle, The New One, présenté à cinq reprises dans le cadre du festival Just for Laughs. Voici cinq choses à savoir sur l’humoriste et acteur américain.

Vedette de Netflix

Les abonnés de Netflix connaissent le travail de Mike Birbiglia. La plateforme d’écoute en continu propose trois spectacles, dont Thank God for Jokes.

Un rôle dans la série de l’heure

Mike Birbiglia s’est fait connaître auprès d’un plus large public en se joignant à la distribution de la série Orange Is the New Black en 2015. Il y a interprété le rôle de Danny Pearsons, l’instigateur du site web Danny Talks Truth destiné à dénoncer la corruption et la violence dans l’univers carcéral américain.

Près des Wainwright

En 2012, Mike Birbiglia faisait ses débuts en tant que réalisateur en portant à l’écran son spectacle Sleepwalk With Me. Le film, dont il interprétait le personnage principal, mettait également en vedette Loudon Wainwright III, le père des chanteurs montréalais Rufus et Martha Wainwright.

Productions hollywoodiennes

Au cours des dernières années, Mike Birbiglia a également été vu dans plusieurs grosses productions cinématographiques américaines, dont Trainwreck, Hot Pursuit et The Fault in Our Stars.

Des critiques élogieuses

Mike Birbiglia a régulièrement su s’attirer les compliments de plusieurs grands médias américains. Son spectacle Sleepwalk With Me, à mi-chemin entre le théâtre et le stand-up classique, a été qualifié de « simplement parfait » par le New York Times.

► Mike Birbiglia présente son spectacle The New One au Gesù jusqu’à samedi. Il animera également la soirée All Access Live de mercredi, à 19 h et 22 h, au Club Soda.