Linkin Park publie une lettre s’adressant à leur défunt chanteur

Depuis l’annonce du suicide de Chester Bennington jeudi dernier, les réactions sur la Toile ont émergé de toute part. Lundi matin, les autres membres de Linkin Park ont publié une lettre s’adressant au défunt chanteur sur les différents réseaux sociaux du groupe.

«Cher Chester,

Nos cœurs sont brisés. La douleur et le déni touchent toujours nos familles alors que nous commençons à saisir ce qui s’est passé.

Tu as touché tellement de vies, peut-être plus que tu le réalisais. Dans les derniers jours, nous avons vu énormément d’amour et de soutien, autant en public qu’en privé, provenant de partout dans le monde.

Talinda et la famille l’apprécient et veulent que les gens sachent que tu étais le meilleur mari, fils et père; la famille ne sera jamais entière sans toi.

Lorsque l’on parlait avec toi des années futures, ton excitation était contagieuse. Ton absence laisse un vide qui ne pourra jamais être rempli – une voix forte, drôle, créative, gentille et généreuse qui manque dans la pièce.

Nous essayons de nous rappeler que les démons qui t’ont arraché à nous ont toujours fait partie de l’entente. Après tout, c’était la façon dont tu chantais à propos de ces démons qui ont fait tomber tout le monde en amour avec toi en premier lieu.

Tu les as mis de l’avant sans crainte, et en faisant cela, tu nous as réunis et appris à être plus humains. Tu avais le plus grand cœur et tu réussissais à parler de tes émotions.

Notre flamme de faire de la musique et performer est impossible à éteindre. Pendant que nous ignorons quel chemin nous allons prendre, nous savons que chacune de nos vies était meilleure avec toi à nos côtés. Merci pour ce cadeau. Nous t’aimons, et tu nous manques tellement beaucoup.

Jusqu’à ce qu’on se revoie.

LP»

Le groupe a aussi mis en ligne un site Web où l’on affiche des ressources en lien avec le suicide. On y regroupe également plusieurs messages de sympathies provenant de Twitter.

Un logo en honneur de Chester Bennington

Mike Shinoda, un des membres de Linkin Park, a changé sa photo sur Twitter avec un nouveau logo. Il s’agit d’un hexagone où il manque un côté, symbolisant la perte du chanteur.

Le voici.