Un humoriste québécois est-il le sosie de McDreamy?

Patrick Dempsey a peut-être trouvé son sosie!

Ce week-end, Jean-Thomas Jobin a partagé un montage photo qu'un fan a réalisé et qui démontre une certaine ressemblance entre Derek Shepherd, alias McDreamy dans la populaire émission Grey's Anatomy, et lui.

«‪Un fan a publié ça sur mon wall Facebook... Certains semblent d'accord. J'sais pas. On a peut-être été séparés sur le plateau du docteur gris?», indique l'humoriste sur sa page Facebook officielle.

On note certains airs de famille entre Jean-Thomas Jobin et Patrick Dempsey. Une barbe plus fine et une nouvelle coupe de cheveux pourraient bien cimenter le statut de sosie de l'humoriste.