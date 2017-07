Voici de quoi aura l’air le circuit de Formule E à Montréal

En attendant l’inauguration de la toute première course de Formule E canadienne en fin de semaine prochaine, la FIA a publié sur sa page Facebook une vidéo où un simulateur traverse le parcours Montréalais.

D’une distance de 2,7 kilomètres et composé de 14 virages, le tracé aménagé à même le centre-ville de Montréal empruntera notamment les rues Papineau, Viger, Notre-Dame et Berri.

Le départ sera donné sur le Boulevard René-Lévesque, entre Panet et Plessis.

Circuit Formule E Montréal 2017

Les deux courses montréalaises seront disputées en fin de semaine prochaine, les 29 et 30 juillet. Il s’agit d’une toute première présence au Canada pour le cirque de la Formule E, cette compétition de voitures 100% électriques inaugurée en 2014. Cette année, le circuit a aussi été accueilli à Hong Kong, Marrakech, Buenos Aires, Mexico, Monaco, Paris, Berlin et New York.