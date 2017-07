ZooFest: en coulisses avec les Pic-Bois

Né d'une amitié remontant à l'enfance, le duo comique Les Pic-Bois échappe aux étiquettes.

D'abord parce qu'il ne peut plus être considéré de "la relève", puisqu'il roule déjà sa bosse depuis des années, en se distinguant notamment à En route vers mon premier gala et Ce Show avec Mike Ward. Puis, comme ils ne font pas de publicités pour des supermarchés, Dom Massi et Maxime Gervais demeurent méconnus du grand public.



À l’interne, les compères comparent leur approche au punk rock. D’où, peut-être, ce rendez-vous dans le stationnement du bar metal Les Katakombes où le duo, accompagné de leurs collègues Julien Bernatchez, Coco Béliveau ainsi que leur tout nouveau gérant (Étienne Forest, un ami de longue date), répètent le numéro d’ouverture de leur Show XXX... et se font interrompre par une revendeuse de drogues.

Donnez-moi du danger



Quelques heures avant la répétition, je retrouve Maxime Gervais chez lui, dans un appartement d’Hochelaga-Maisonneuve qu’il partage avec un colocataire. Sur les murs, les affiches de South Park côtoient des cadres de lutteurs et une guitare (l’humoriste est également auteur-compositeur-interprète folk rock).



C’est dans le salon de la demeure que les Pic-Bois et leurs collègues ont répété les deux spectacles qu’ils présentaient cette année au ZooFest: le Show XXX et la Ligue d’impro des Pic-Bois, un numéro de 60 minutes scripté qui tient davantage de la pièce de théâtre que du numéro d’humour traditionnel, ayant comme toile de fond un match d’improvisation de niveau collégial.

Photo: André Péloquin

«On voulait tout d’abord explorer les clichés de l’impro», explique Gervais. «Et ça nous a finalement menés à développer un nouveau genre de spectacle pour nous. Comme on joue des personnages qui font de l’impro, notre écriture se rapprochait davantage du théâtre. L’histoire repose donc davantage sur la relation entre les improvisateurs que sur les improvisations.»

Photo: André Péloquin

«Il faisait chaud, ça puait et fallait aussi qu’on argumente pour voir ce qu’on gardait ou pas... et il fallait garder en tête que le spectacle va se donner sur une scène quatre fois plus grande!», lance Gervais, remerciant au passage ses voisins pour leur patience.



«Pour le Show XXX, on s’est rencontré trois fois pour préparer le numéro d’ouverture [où nous sommes tous ensemble sur scène]», poursuit Maxime. «Ça représente environ 15 heures de travail, je dirais. Pour nos numéros solos, par contre, chacun travaillait ça de son côté pour les roder et on se retrouvait ensuite pour voir comment ça s’imbriquait.»

Photo: André Péloquin

À propos du ZooFest... et de Wrestlemania



Abonnés aux ZooFest, les Pic-Bois ne voient pas le festival comme un tremplin vers Juste Pour Rire ni comme un laboratoire pour tester son matériel, mais bien comme une occasion.



«Ça nous permet de présenter des concepts qu’on ne pourrait pas faire ailleurs», fait valoir Dom Massi, en coulisses du Monument-National. «On ne pourrait pas, par exemple, présenter La ligue d’impro dans un bar, car il y a beaucoup de technique derrière. Bref, ça nous permet d’avoir accès à des salles professionnelles pour présenter notre matériel.»



Pour Maxime Gervais, l’événement rappelle la lutte professionnelle.

Précaution et perversité



À une époque où le scandale est omniprésent en humour (Wagner contre Thibert, Ward et Gabriel, etc.), les Pic-Bois — qui jouent autant sur le malaise que la nudité (souvent en même temps) ne sont toujours pas visés par des chroniques incendiaires ou des poursuites. Comment y arrivent-ils? Avec beaucoup de précautions, confie Maxime.

Photos: André Péloquin Le magicien pervers en action au Show XXX.

«Notre numéro du magicien pervers, par exemple [où Gervais interprète un illusionniste qui a les mains incroyablement baladeuses en présence de Massi qui joue un spectateur malchanceux] ne passerait pas si j’étais sur scène avec une femme. Ça serait très “douchebag”, je trouve. Ça passe, car le public comprend la nature de notre relation et que c’est un numéro qui se veut super niaiseux et sans méchanceté. Le gag n’est pas dans le tour de magie pervers, mais bien dans ce personnage sans tabou qui crée des malaises. Ça ne se veut pas provocant.»

Photo: André Péloquin

L’humoriste note au passage qu’il tenait à ce qu’une humoriste — Coco Béliveau — participe au show XXX afin d’éviter que le gala soit «un boys club qui parle de cul. Nous sommes à l’écoute [en ce qui concerne les boys club] et on abonde dans le même sens. Pour nous, [inclure des femmes dans notre démarche] n’est pas une limite, mais bien un avancement!»

Un sujet moins drôle: l’argent

Photo: André Péloquin

Humour alternatif oblige, les Pic-Bois ne vivent pas encore de leur art. «C’est une double vie», fait valoir Gervais. «À ce jour, [mes carrières] ne communiquent pas vraiment, mais je me suis quand même mis des limites en humour. Ce qu’on fait peut donc être trash par moment, mais pas scandaleux. Pis, anyway, ce n’est pas nécessairement lié à ma job, car on ne cherche pas dans le scandale dans notre humour!»



Massi, lui, se dit davantage «tanné» par cette dualité.

Julien Bernatchez, qui collabore sur plusieurs projets du duo et qui profite d’un certain succès auprès du grand public depuis sa participation à Un souper presque parfait, préfère se laisser porter par la vague.



Heureusement, les Pic-Bois terminent l’édition 2017 avec une supplémentaire de leur fameuse Ligue d’impro ainsi que de nouveaux projets qui pourraient bien sortir le duo de la précarité...et de l'anonymat.