Même si son célèbre père a disputé à maintes reprises le Grand Prix de F1 au Circuit Gilles-Villeneuve, Nicolas Prost n’était jamais venu à Montréal, ni même au Canada, avant d’y débarquer cette semaine.

« Je vais découvrir votre coin de pays dont on ne dit que du bien, a relaté Prost en entrevue au Journal. J’ai bien hâte de découvrir cette ville merveilleuse qu’est Montréal.

Je pense que vous avez fait les choses en grand, poursuit-il. C’est un tracé qui, à première vue, sera redoutable et qui devrait assurer tout un spectacle. Ce premier contact à Montréal risque d’être mémorable.”

Âgé de 35 ans, Prost n’a pas connu la carrière de son illustre père, légende du sport automobile, mais il est considéré comme l’un des pionniers du Championnat de Formule E, auquel il est engagé depuis la saison inaugurale en 2014.

Son nom figure au cinquième rang du classement cumulatif des pilotes avant la présentation des deux épreuves de Montréal. Si le championnat lui est maintenant hors de portée, il vise la troisième place.

Le pilote français compte 84 points au tableau derrière le Britannique Sam Bird (100), vainqueur des deux récentes épreuves présentées à New York, et le Suédois Felix Rosenqvist (104).

Sébastien Buemi (157), champion défendant de la série, et Lucas di Grassi (147) se battront pour les grands honneurs dans les rues de Montréal samedi et dimanche.

“Le championnat de FE est très compétitif, souligne Prost. Il faut se battre toutes les fins de semaine. Ce serait super de terminer troisième au terme de notre séjour à Montréal. C’est un objectif réaliste.”

Le patron, c’est papa

Nicolas Prost a l’occasion et surtout le privilège de côtoyer son père sur une base quotidienne.

S’il n’a jamais disputé un Grand Prix de F1, il a été pilote d’essai chez Lotus-Renault pendant six ans. Fiston a été approché pour courir en FE. Un défi qu’il a accepté sans hésiter.

“C’est un championnat qui m’attirait beaucoup, dit-il, parce que le niveau de compétition est très élevé. On a un plateau de pilotes très relevé et une parité entre les équipes.”

Alain Prost est le cofondateur de l’écurie Renault e.dams qui fait courir son fils en Formule électrique.

« Sur les sites de compétition, rapporte-t-il, il prend ses distances avec moi. Il est plus un directeur d’écurie qu’un père et c’est mieux ainsi.

Je dirai même qu’il est plus exigeant avec moi qu’un autre pilote. Il souhaiterait que je sois parfait. Mais ça se passe bien, quoique j’appréhendais cette relation au début. Nous nous sommes bien adaptés à ce contexte particulier.”

L’éducation d’un champion

« Je n’ai pas hérité des gènes de mon père, avoue Nicolas, mais par l’éducation qu’il m’a donnée, j’aborde les situations de la même façon que lui. S’il ne m’a pas enseigné la façon de piloter, il m’a montré comment me préparer à performer.

C’est quand même normal de trouver des similarités entre lui et moi. On a un point en commun : quand on baisse la visière de notre casque, on veut gagner.

Mais bon, je suis très fier d’être son fils et de faire le même métier que lui. L’avoir à ses côtés est une source de motivation supplémentaire. »

La FE n’est pas la F1

Nicolas Prost reconnaît que la FE n’atteindra jamais l’extravagance et la démesure qui caractérisent la F1.

« Il faut être objectif, dit-il, ça va moins vite en FE. Il faut faire la part des choses aussi. Quand on court sur des circuits de ville, c’est plus compliqué. Il y a les murs, des bosses et même des bouches d’égout. Les monoplaces deviennent instables.

Mais on parvient à rouler à près de 220 km/h, ce qui est très rapide compte tenu des circonstances.

Et le bruit ?

C’est aussi une autre caractéristique de la FE, répond-il. La sonorité est différente.

En F1, le bruit du moteur cache tout. En FE, le silence du moteur permet d’entendre le crissement des pneus, les freins et la boîte de vitesses. C’est différent, mais à la fois, ça donne une tout autre dimension à notre sport.

Les gens vont découvrir à Montréal, une nouvelle forme de course automobile. »