Challenger de Granby: la série noire de Filip Peliwo se poursuit

GRANBY | La guigne de Filip Peliwo sur le circuit Challenger s’est poursuivie, mardi, à Granby. Peliwo a encaissé une quatrième défaite en autant de sorties devant son public depuis le début de la saison.

Ce n’est toutefois pas comme si la raquette de Vancouver, qui pointe au 268e échelon mondial, n’avait pas essayé de briser le mauvais sort. Menant 5-3 en première manche, Peliwo a été incapable de mettre un pied dans la porte menant au deuxième tour, perdant les quatre jeux suivants. Il s’est finalement incliné 7-5 et 6-3 contre le Colombien Alejandro Gonzalez.

Finaliste au Futures de Kelowna, puis vainqueur de celui de Saskatoon au début de l’été, l’ancien numéro un mondial chez les juniors éprouve des ennuis à coller des victoires au niveau plus élevé. À Winnipeg et à Gatineau, il avait aussi été éliminé dès le premier tour. Peliwo ne cachait pas, après cette autre sortie rapide, que la fatigue commence à le rattraper.

« J’étais là à tous les jeux, mais je dirais que je n’avais pas la bonne attitude aujourd’hui sur le terrain, a avoué Peliwo, qui a évacué sa frustration sur sa raquette par moments. J’étais trop fâché contre moi-même. J’ai joué beaucoup de tennis dans les dernières semaines et je suis un peu épuisé physiquement et mentalement. C’est le moment de me reposer pour le prochain tournoi. »

Le joueur de 23 ans participera aux qualifications de la Coupe Rogers de Montréal à partir du 5 août.

En vitesse

Félix Auger-Aliassime prend du mieux, selon son entraîneur Guillaume Marx, rencontré sur le site du tournoi. Blessé au poignet gauche, le prodige de L’Ancienne-Lorette, qui a dû faire une croix sur le rendez-vous de Granby, comme il l’avait fait pour ceux de Winnipeg et Gatineau, continue tout de même à s’entraîner, mais ne peut encore bouger convenablement son poignet.

De leur côté, Samuel Monette et Brayden Schnur ont avancé au deuxième tour, tandis que Philip Bester a plié bagage d’entrée de jeu. Chez les femmes, Aleksandra Wozniak, récente gagnante à Gatineau, se frottera à Charlotte Robillard-Millette en soirée dans un duel à saveur blainvilloise.