Deuxième victoire de suite pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont signé un deuxième gain de suite en venant à bout des Athletics d’Oakland par la marque de 4-1, mardi soir, au Rogers Centre.

Dans la victoire, le lanceur partant César Valdéz (1-0) a connu une excellente soirée de travail face à son ancienne équipe.

En six manches complètes de travail sur la butte, le droitier de 32 ans a accordé seulement cinq coups sûrs et un point. Il a également retiré quatre frappeurs sur des prises et concédé un but sur balles.

Avant le match de mardi, il n’avait pris part qu’à quatre rencontres avec les Jays, mais n’avait jamais débuté un duel au monticule. Il a également disputé quatre matchs avec les A’s, cette année.

Bonne deuxième manche

C’est Troy Tulowitzki qui a produit le premier point de la soirée, en deuxième manche.

Il a frappé un roulant vers le joueur de troisième but qui a poussé Justin Smoak jusqu’à la plaque.

Ryan Goins en a rajouté avec un double qui a produit deux points.

Cette deuxième manche productive s’est poursuivie, alors que José Bautista a cogné un double qui a permis à Goins de toucher la plaque.

C’est Khris Davis qui a produit l’unique point des visiteurs, dans la défaite.

Le voltigeur de gauche a frappé son 16e coup sûr de deux coussins de la campagne, alors que Matt Joyce se trouvait déjà sur les sentiers.

Le releveur Roberto Osuna a fermé les livres en neuvième manche pour mériter son 26e sauvetage de l’année. Il a retiré un des trois frappeurs à lui faire face sur des prises.

Sonny Gray (6-5) a pour sa part hérité du revers. Il a passé six manches complètes au monticule et a accordé cinq coups sûrs et quatre points. Il a retiré neuf joueurs sur des prises.