Festival international du film de Toronto: Suzanne Clément sera de la soirée de clôture

Suzanne Clément foulera le tapis rouge du Festival international du film de Toronto lors de la soirée de clôture avec l'équipe du film français Le sens de la fête.

Cette comédie, qui met aussi en vedette Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche et Jean-Paul Rouve, est une des sorties françaises les plus attendues de 2017. Il s'agit du nouveau film du tandem de réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache, à qui on doit l'énorme succès d'Intouchables, en 2011.

Le sens de la fête, qui prendra l'affiche à Noël au Québec, est l'un des quarante-sept films de la programmation 2017 du Festival de Toronto qui ont été dévoilés ce matin.

Parmi les principaux titres, on retrouve Mother, réalisé par Darren Aronofsky et interprété par Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Kristen Wiig et Michelle Pfeiffer. George Clooney viendra présenter Suburbicon, avec Matt Damon, Oscar Isaac et Julianne Moore.

Récente gagnante de l'Oscar de la meilleure actrice, Emma Stone partagera avec Steve Carell la vedette de Battle of the Sexes, qui revient sur le match de tennis d'exhibition entre Bobby Riggs et Billie Jean King en 1973.