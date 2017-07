Gala Hommage à Michel Côté

L’humour nous fait rire et soudainement nous fait pleurer. Michel Côté n’a pas pu s’empêcher de céder des larmes en écoutant son épouse, Véronique Le Flaguais, lui dédier la chanson Crazy. C’était l’un des plus beaux moments qui ont touché Michel Côté. Plusieurs humoristes et chanteurs lui ont rendu des hommages bien mérités dans le cadre de ce gala, animé par François Morency.

Photo Pascale Vallée