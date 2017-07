Hollywood met le cap sur le Nord

C’est devenu une tradition. Chaque fin d’été, Hollywood déménage pendant une semaine à Toronto pour participer à son prestigieux Festival international du film. Rampe de lancement de nombreux films en vue des Oscars, le TIFF continue d’attirer les grosses pointures malgré la vive concurrence que lui font la Mostra de Venise et le Festival de Telluride. Mardi, 47 titres ont été dévoilés. Voici ce qu’il faut retenir de cette première vague d’annonces.

Amateurs de sports, bonsoir !

Photo courtoisie

Deux films biographiques vont attirer l’attention des amateurs de sports. Dans Battle of the Sexes, Emma Stone prendra les traits de la championne de tennis Billie Jean King, qui avait accepté d’affronter un homme, Bobby Riggs (Steve Carell), dans un match d’exhibition en 1973. Margot Robbie se transformera pour sa part en Tonya Harding dans I, Tonya, consacré à la controversée patineuse artistique, dont des proches avaient attaqué sa rivale Nancy Kerrigan, en 1994, lors des championnats nationaux.

En route vers les Oscars ?

Photo courtoisie

Quels films profiteront du TIFF pour bien se positionner en vue des Oscars ? Pour le moment, l’intérêt se porte sur trois titres en particulier : Downsizing, d’Alexander Payne, avec Damon, Wiig et Dern, sur un homme qui tente de changer sa vie en rapetissant. Mother !, le nouveau projet de Darren Aronofsky avec Lawrence et Bardem, à propos d’un couple dont l’existence paisible est perturbée quand des proches débarquent sans crier. Et enfin un rescapé de Sundance, Mudbound, qui met en vedette Mulligan, et traite de racisme.

Suzanne Clément pour la fin

Photo Chantal Poirier

La Québécoise Suzanne Clément foulera le tapis rouge du TIFF lors de la soirée de clôture avec l’équipe du film français Le sens de la fête. Cette comédie, qui met aussi en vedette Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche et Jean-Paul Rouve, est une des sorties françaises les plus attendues de 2017. Il s’agit du nouveau film du tandem de réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache, à qui on doit l’énorme succès d’Intouchables, en 2011.

Des stars à la douzaine

Photo WENN.com

Encore une fois, les plus grandes stars du cinéma vont défiler dans la Ville Reine. En vous faisant grâce de qui joue dans quoi, voici une liste des principales vedettes qui défileront sur les tapis rouges. On s’excuse du peu. Jennifer Lawrence, George Clooney, Javier Bardem, Julianne Moore, Emma Stone, Matt Damon, Angelina Jolie, Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Rachel McAdams, Kristen Wiig, Neil Patrick Harris, Laura Dern, Christian Bale, Margot Robbie, Michelle Pfeiffer, Carey Mulligan, Alicia Vikander, Charlotte Rampling, Saoirse Ronan, Andrew Garfield, Annette Bening, Daniel Craig, Halle Berry, Elle Fanning, Kate Winslet, Jake Gyllenhaal, Nicole Kidman, Kevin Hart, Glenn Close, Jessica Chastain.

Les Hip à l’écran

Photo JOEL LEMAY

Après l’immense vague d’amour qui a suivi l’annonce du cancer du chanteur Gord Downie, il fallait s’attendre à ce qu’un documentaire revienne sur l’incroyable année 2016 du groupe canadien The Tragically Hip. Ce sera fait avec Long Time Running, qui suit la formation durant la tournée Man Machine Poem.