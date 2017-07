Just for Laughs: Un premier gala pour David Spade

David Spade débarque en ville mercredi pour animer son tout premier gala Just for Laughs. En attendant le spectacle de ce soir, voici cinq choses à savoir sur le célèbre acteur et humoriste américain.

À l’école SNL

C’est au sein de l’équipe de l’émission culte Saturday Night Live que David Spade a fait ses premières armes au début des années 1990. Il a su y faire sa marque avec son humour hautement sarcastique, mais également avec ses imitations d’acteurs, tels que Brad Pitt et Michael J. Fox.

Succès en série

Après avoir quitté SNL, David Spade a enchaîné des projets télévisuels marquants. Il a été, entre autres, des sitcoms à succès Rules of Engagement et Just Shoot Me !. Ce dernier lui a d’ailleurs permis d’être nommé à deux reprises pour le titre du meilleur acteur de soutien lors de la cérémonie des Golden Globes, soit en 1999 et 2000.

Au grand écran

Malgré le succès considérable obtenu par David Spade au petit écran, sa carrière au cinéma n’a pas été aussi étincelante, du moins selon la critique. À quelques exceptions près, certains de ses films, tels que Joe Dirt et Grown Ups, ont été largement détruits par les médias. Sa participation au film Jack et Jill, aux côtés d’Adam Sandler, lui a d’ailleurs valu un prix Razzies, décerné annuellement aux pires performances du cinéma américain.

Un thriller en route

On pourra bientôt voir le comique dans un rare rôle dramatique. David Space tiendra la vedette du thriller Warning Shot, aux côtés de James Earl Jones, Frank Whaley et Bruce Dern, attendu plus tard cette année.

Un mémoire