«La Formule E est un concept de course urbaine»

À quelques jours des premiers tours de roues des monoplaces de Formule électrique dans les rues du centre-ville, Denis Coderre a dû, une nouvelle fois, répondre aux critiques virulentes formulées à son endroit.

Après que l’opposition officielle, menée par la chef Valérie Plante, s’est engagée, mardi, à déplacer la course au circuit Gilles-Villeneuve si son parti, Projet Montréal, était porté au pouvoir en novembre, le maire de Montréal, a souhaité remettre les pendules à l’heure.

« Il est clair, affirme Mme Plante, que les courses de Formule E devraient se dérouler sur une piste de course et non dans les rues de l’arrondissement de Ville-Marie. Les Montréalais n’en ont pas pour leur argent avec la Formule E, même si l’équipe de Denis Coderre a dépensé entre 24 M$ et 34 M$ de fonds publics pour attirer l’événement à Montréal.

« Ces dépenses sont d’autant plus incompréhensibles que la Ville va investir d’importantes sommes pour mettre à niveau les installations du circuit Gilles-Villeneuve. »

Sur la tenue de la course à l’Île-Notre-Dame, Coderre, qui a célébré mardi son 54e anniversaire de naissance, a justifié le fait qu’il aurait fallu non seulement modifier le circuit de F1 à gros frais, mais que c’était aussi contre les principes de la Formule électrique.

Des propos qui vont notamment à l’encontre de ceux d’Alain Prost, cette légende de la course automobile qui n’aurait vu aucun inconvénient à voir les monoplaces de FE déferler sur le circuit qui accueille annuellement la F1.

Dépenses supplémentaires

« La FE, souligne le maire, c’est un concept de course urbaine qui doit être disputée au centre-ville. Une épreuve au circuit Gilles-Villeneuve aurait en plus exigé des dépenses supplémentaires de l’ordre de dix à 15 millions de dollars, selon les estimations de nos spécialistes.

« C’était impensable. Il aurait fallu notamment rajouter des passerelles et raccourcir la piste. D’autant plus que le FE et la F1 sont deux événements complètement différents. Je ne voulais pas faire de comparaisons entre les deux disciplines.

« La F1 est exceptionnelle et sera chez nous jusqu’en 2029. Ça fonctionne très bien. Là, on entame une nouvelle ère avec la FE. Il fallait faire les choses autrement.

« La FE est une tribune pour promouvoir l’électrification, poursuit Coderre, et une carte postale supplémentaire pour la ville. »

N’empêche que la ville a dû débourser 7,5 millions de dollars pour l’achat de murets et de clôtures de protection pour délimiter le circuit temporaire.

« On ne pouvait en déplacer du circuit Gilles-Villeneuve, rétorque le maire. Ils sont vétustes et ils auraient été endommagés. Ces nouveaux murets vont servir pendant des années. C’est un investissement plutôt qu’une dépense. »

Le modèle... montréalais

Le maire de Montréal regrette, par ailleurs, qu’on ne fasse pas état des deux épreuves qui seront présentées ce week-end et de la course au titre à laquelle sont engagés Sébastian Buemi et Lucas di Grassi.

« Ce serait intéressant de parler de cette lutte que se livreront ces deux pilotes à Montréal, s’exclame Coderre. Nous allons couronner un champion. La saison se terminera ici pour les trois prochaines années. Tout le monde va en parler. On aura droit à des courses enlevantes.

« Les pilotes sont unanimes et ils ont hâte de courir à Montréal, rappelle Coderre. Le circuit aura une signature particulière, avec ses virages inédits qui seront une inspiration pour la FE. Notre modèle... montréalais va avoir beaucoup d’impact sur la FE.

« On a mis sur pied un plan qui va frapper fort et qui sera emballant, un peu à l’image de Monaco. »