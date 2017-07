La politique vue par Rick Mercer

Le controversé animateur canadien-anglais Rick Mercer est de retour à Just For Laughs, après une absence de près de 15 ans.

Le Journal s’est entretenu avec celui qui a bâti sa carrière en riant des politiciens canadiens. « La politique québécoise est fascinante », mentionne-t-il.

Jusqu’à quel point cette animation de gala est-elle importante pour vous ?

« C’est un peu un retour à la maison, en quelque sorte. J’ai déjà animé un gala il y a longtemps [en 2003]. C’était un moment important de ma carrière, pour être honnête. Je ne pensais jamais que je pourrais monter sur une scène à Just For Laughs en tant qu’animateur de gala. Je suis excité de revenir cette année. On était en discussion avec le festival depuis plus d’une décennie, pour mon retour. À chaque fois, ça entrait en conflit avec mon horaire à la télé [il anime The Rick Mercer Report depuis 15 ans]. Mais cette année, c’était la bonne. »

Vous avez bâti votre carrière en riant de la politique. Jusqu’à quel point Donald Trump est-il un bon sujet pour vous ?

« Je parle principalement de la politique canadienne, dans mon émission. Avant, j’essayais d’ignorer la politique américaine. Mais maintenant, Donald Trump n’a pas seulement respiré tout l’air de sa pièce, il a pris l’air de toutes les autres pièces de la planète ! Il est impossible à éviter. C’est la chose la plus étrange que j’ai vue de ma vie. Et je suis heureux que ce ne soit pas mon travail de parler de lui à chaque jour. Je crois que je deviendrais rapidement épuisé. »

Qu’est-ce qui est drôle à propos de Justin Trudeau en ce moment ?

« Il faudra venir voir le gala pour savoir ce que je pense de lui (rires) ! Sommes-nous en meilleure position avec lui au Canada que les Américains avec Trump ? Certainement. Mais je dirais la même chose à propos d’un sac de sable. (rires) »

Suivez-vous la politique québécoise et les éternelles discussions à propos de la souveraineté ?

« Bien sûr. On en entend moins parler, ces temps-ci, parce que le mouvement de souveraineté est moins fort qu’il y a dix ans. Mais je trouve la politique québécoise très divertissante. Elle me rappelle celle de ma province natale, Terre-Neuve. La politique en Ontario, où j’habite, est beaucoup plus ennuyante. Au Québec, la politique est comme un sport sanglant. Il y a autant de revirements que dans n’importe quel roman. C’est bizarre, mais excitant ! Je trouve ça dommage de ne pas en parler davantage à mon émission. Juste à cause des deux solitudes... »

Le gala de Rick Mercer sera présenté mercredi, 19 h, à la Salle Wilfrid-Pelletier. Pour les infos: hahaha.com.

5 choses à savoir sur Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld, l’un des humoristes les plus populaires aux États-Unis, est de retour à Montréal.

Cette fois-ci, le comique se lance dans une toute nouvelle aventure avec un spectacle donné conjointement avec le Français Gad Elmaleh. Voici cinq choses à savoir sur le créateur de la légendaire émission Seinfeld.

1. Humoriste depuis les années 1970

Né à Brooklyn en 1954, Jerry Seinfeld s’est rapidement intéressé à l’humour de type stand-up. En 1976, il a commencé à participer à des soirées « open mic ». Quelques années plus tard, il était invité à jouer aux talk-shows de Johnny Carson et de David Letterman.

2. Seinfeld l’a rendu riche

C’est en 1988, avec Larry David, que Jerry Seinfeld a eu l’idée d’une comédie de situation. Diffusée durant neuf saisons, Seinfeld a été un immense succès. Selon le magazine Forbes, Jerry Seinfeld a gagné 267 millions de dollars américains avec son émission.

3. Quelques rôles au cinéma

Même si sa carrière se résume beaucoup à ses spectacles d’humour et à sa série Seinfeld, Jerry Seinfeld a participé à quelques films. En 2007, il a notamment prêté sa voix au film Bee Movie.

4. Amateur de voitures

Avec un compte de banque bien garni, Jerry Seinfeld a développé une passion pour les voitures. En 2014, le magazine Complex affirmait que l’humoriste possédait 46 Porsche, rien de moins !

5. Père de famille

Marié à Jessica Sklar depuis 1999, Jerry Seinfeld est père d’une fille (Sascha, 16 ans), et de deux garçons (Julian Kal, 14 ans, et Shepherd Kellen, 11 ans).

Le spectacle de Jerry Seinfeld et Gad Elmaleh aura lieu mercredi soir, 20 h, au Centre Bell. Pour les infos : hahaha.com.