«La Voix VI»: huit nouvelles dates pour les préauditions

En août, ce ne seront pas les occasions qui manqueront de démontrer ses talents de chanteur et de tenter sa chance à «La Voix VI». Aux cinq journées de préauditions déjà annoncées s’ajoutent huit autres dates divisées entre Montréal et Québec.

Entre 100 et 300 personnes pourront être vues et entendues chaque jour par les juges et producteurs de «La Voix» à TVA, Esther Teman et Stéphane Laporte.

«C’est sûrement l’accès le plus démocratique à des auditions, a précisé ce dernier. T’as juste à te présenter entre 8 h et 20 h lors des journées où on est en fonction et t’es assuré de passer et de faire entendre ta voix.»

Et ce ne sont pas les longues journées de travail qui empêcheront Stéphane Laporte et son acolyte de reconnaître le talent, même si, à la fin du processus de sélection, seulement une centaine de noms seront retenus pour les auditions à l’aveugle.

«Nos journées se terminent rarement avant 23 heures ou minuit, a ajouté le concepteur et réalisateur de la populaire émission. Je me souviens très bien de Noémie Lorzema – la finaliste de l’équipe d’Ariane (Moffatt) de "La Voix IV". Elle s’était présentée à 1 h 30 du matin. Elle regardait le micro et me faisait penser à une plongeuse olympique sur son tremplin tellement elle était concentrée.»

L’après Louis-Paul

Peu importe le style musical – que ce soit le rap, le hip-hop ou encore le métal –, tous obtiendront l’occasion de faire leur place sur le plateau du concours musical, a assuré Stéphane Laporte.

«D’année en année, "La Voix" prouve qu’il n’y a pas de styles musicaux exclus. Avant, on ne voyait jamais de "death metal" à la télé. Aucune émission n’a présenté ce que Louis-Paul [Gauvreau, cinquième saison] a présenté, mais c’est fou parce qu’il y a plein de gens qui aiment ça. Il a vraiment ouvert une porte à tout un monde.»

Un conseil

Par contre, afin d’assurer sa place pour la ronde suivante – et ainsi espérer qu’au moins une des quatre chaises rouges des coachs se retournera – il faudra miser sur une valeur sûre.

Le conseil de Stéphane Laporte? «C’est de venir présenter son meilleur numéro. On a une chanson pour se faire une opinion sur ce que la personne a à offrir. Ce n’est pas le temps de faire des expérimentations.»

«N’essayez pas de présupposer de ce que les juges aimeraient, a-t-il ajouté. Louis-Paul en est la plus belle preuve.»

C’est au début de 2018, à TVA, que s’amorcera l’aventure de «La Voix VI».

Les aspirants candidats devront avoir au moins 15 ans au 1er février 2018 s'ils veulent chanter seuls ou en duo.

Dates des préauditions

Les préauditions à Montréal:

Où? Hôtel Gouverneur Montréal (1415, rue Saint-Hubert, Montréal)

Quand? Du 4 au 6 août et du 9 au 13 août (de 8 h à 20 h)

Les préauditions à Québec:

Où? Hôtel Plaza Québec (3031, boulevard Laurier, Québec)

Quand? Les 19 et 20 août et du 26 au 28 août (de 8 h à 20 h)