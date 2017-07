Laissez les records des Expos tranquille !

Les records sont faits pour être battus. Je n’ai aucun problème avec ça. Et ce que j’ai toujours trouvé intéressant dans la poursuite des records dans le monde du sport, c’est que, souvent, ça trace une ligne directe entre le passé et le présent.

Dans les derniers jours, à Washington, Ryan Zimmerman est devenu le plus grand frappeur de circuits de l’histoire de la concession Expos/Nationals, avec un de plus que l’ancien détenteur, un dénommé Vladimir Guerrero, qui en avait frappé 234 avec le club montréalais. Et quelques jours auparavant, Zimmerman avait également éclipsé le record de coups de deux buts de Tim Wallach. D’ici la fin de la saison, les records pour les coups sûrs (1694) ainsi que pour les points produits (905) de Wallach tomberont également aux mains de Zimmerman.

Depuis 2005, les Nationals ont voulu forger leur propre identité et c’est correct, ça leur appartient. Ils ont choisi de ne pas reconnaître les numéros de joueurs que les Expos avaient retirés, c’est leur droit. Mais est-ce qu’on peut laisser le livre des records des Expos tranquille ? Pourquoi un jeune passionné de baseball à Washington devrait-il tracer cette ligne entre le passé (Tim Wallach) et le présent lorsque ce dernier n’a jamais disputé un match dans la capitale américaine ?

Compliqué ? Oui et non. Il n’est pas évident de suivre les déplacements de ces franchises, par contre il y a là une histoire de baseball très riche avec leurs propres records et joueurs marquants. On n’a pas besoin de mêler les joueurs des Expos à ça. Cela étant dit, je m’attends à ce que les Nationals ajoutent Tim Raines à leur « anneau d’honneur », comme ils l’avaient fait pour Andre Dawson et Gary Carter pour souligner leurs intronisations au Temple de la renommée.