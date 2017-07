Les commerçants demandent plus que des billets gratuits

Les commerçants affectés par la tenue de la Formule E se disent d’accord pour faire des sacrifices, mais demandent plus que des billets gratuits en guise de compensation.

«Il faut faire des sacrifices, mais on aurait aimé obtenir une compensation pour les pertes de ventes les perte d’achalandage, ou une manière de nous intégrer à la course, a réagi mardi Alexander Meletakos, directeur marketing de la poissonnerie La Mer qui se trouve au cœur du circuit. On ne nous a rien offert.»



Il ajoute que c’est la poissonnerie elle-même qui a dû demander à la Ville qu’on installe une passerelle qui parte de leur stationnement, qui se retrouvera derrière des gradins, jusqu’à l’extérieur du circuit.



Il déplore avoir dû apprendre directement dans les médias, en janvier lors du dévoilement du trajet, que la poissonnerie allait se trouver au cœur du circuit.



«On a dû initier le contact pour demander ce qu’il se passait. On a reçu un appel un mois plus tard. On a nous parlé à ce moment-là de 3 jours d’installation, puis plus récemment, c’est devenu 3 semaines d’installation», a critiqué M.Meletakos qui a déjà vu une baisse d’achalandage dans son commerce.



Frédérick Cormier, propriétaire de la brasserie Station Ho.st sur la rue Ontario, devra démanteler sa terrasse le temps de la Formule E, à la demande de la Ville de Montréal.

Pour assurer la gestion de cette demande 2 semaines avant la course, il a dû annuler sa présence à un important festival américain de bières artisanales cette fin de semaine. «On va perdre beaucoup d’argent», assure-t-il.



«C’est un dossier dans lequel le maire a voulu aller très vite, sans prendre le temps de bien planifier et d’attacher les éléments, a poursuivi la chef de Projet Montréal, Valérie Plante. Ça vaut la peine qu’on essaie la Formule E pendant 3 ans, mais pas au détriment des résidents et des commerçants qui ne sont pas des cobayes.»