L'Impact gâte ses partisans les plus fidèles

L’Impact de Montréal tenait mardi sa traditionnelle journée des membres au Stade Saputo où les détenteurs de billets de saison ont eu droit à un accès privilégié aux joueurs de l’équipe après l’entraînement.

Après la dernière saison, l’organisation montréalaise savait qu’elle aurait du pain sur la planche pour continuer d’attirer les foules en dépit du départ de sa grande vedette Didier Drogba.

Pour le vice-président exécutif de l’Impact, Richard Legendre, des actions comme celles de mardi, point culminant du «mois des membres», reflètent la volonté de l’organisation d’être présente et engagée auprès de ses partisans.

«C’est essentiellement une façon de leur dire merci, note-t-il. C’est un geste de reconnaissance. D’ailleurs, l’équipe s’entraîne rarement au Stade Saputo et elle s’entraîne rarement devant public aussi.»

Cette traditionnelle rencontre entre les joueurs et les détenteurs de billets de saison existe depuis les débuts de l’équipe. Or, comme le rappelle Richard Legendre, l’équipe a poursuivi ses efforts cette année afin d’améliorer l’expérience des fans au Stade Saputo.

«Il y a eu des investissements de près de 3 millions $ pour rendre le stade un peu plus convivial. On a ajouté aussi des activités et on ouvre les portes une heure plus tôt, à 17 h, pour ce qu’on appelle l’été IMFC», indique-t-il.

Plusieurs activités comme la tenue de spectacle et la présence de divers événements aux abords du stade contribuent à rendre l’expérience plus plaisante pour les amateurs, ajoute M. Legendre.

En danger de rater les séries éliminatoires, l’Impact aura besoin plus que jamais de la présence de son 12e joueur d’ici la fin de la saison si l’équipe souhaite accéder à l’étape suivante.

Avec huit matchs encore à disputer à domicile, la troupe de Mauro Biello peut encore espérer engranger les victoires devant ses partisans et offrir davantage de soccer à ceux-ci cet automne.