Mardis cyclistes de Lachine: victoire facile pour Jean-François Laroche

Jean-François Laroche peut compter sur d’excellents coéquipiers et ils lui ont permis de remporter facilement la septième étape de la 40e saison des Mardis cyclistes de Lachine.

Pour démontrer la domination des cyclistes de Cycle Régis, c’est Charles-André Bilodeau, celui qui a tiré Laroche dans le sprint final, qui a terminé en deuxième place devant Hendrik Pineda.

«Quel bel esprit d’équipe», a lancé un membre de la formation victorieuse à la conclusion de l’épreuve.

Ce dernier ne pouvait mieux dire, car il a fallu de l’abnégation de tous les membres pour permettre à Laroche de remporter la victoire.

Au dernier sprint intermédiaire, la formation Cycle Régis était désorganisée et avec six tours à faire, leur leader a demandé de l’aide. Ce n’est qu’au dernier tour que ses coéquipiers ont pu l’entourer et le protéger du peloton de 112 coureurs.

Le travail a été tellement bien fait que Laroche était détaché au dernier virage, ce qui lui a permis de filer facilement vers la victoire.

«On s’améliore, n’a pu s’empêcher de dire Laroche avec un large sourire. Charles-André m’a très bien amené au sprint final. On a super bien géré la fin de la course et on était où on voulait être.»

Il y a peut-être une raison pour expliquer les petits pépins de la formation Cycle Régis vers la fin de l’étape.

Pierre-Olivier Boily, l’un de ceux qui est mandatés pour tirer Laroche, a effectué les huit derniers tours avec le pneu avant déjanté.

La troisième victoire de Laroche lui a permis d’augmenter son avance au classement général. Le sextuple vainqueur des Mardis totalise 940 points.

Pierrick Naud qui a terminé quatrième de la septième étape, occupe le deuxième rang avec 563 points, six de plus que Pineda.

William Goodfellow et Benjamin Martel ont animé une bonne partie de la course et ils ont été de toutes les tentatives d’échappée.