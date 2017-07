Vous ne rêvez pas, ce génie est de retour. Après nous avoir offert les Simpson et Futurama, Matt Groening nous arrive avec une série télé pour adultes qui sera diffusé sur Netflix l’année prochaine.

Disentchantment mettra en vedette une jeune princesse alcoolique nommé Bean, son compagnon Elfo, un elf fougueux, et son démon personnel Luci, rapporte la BBC.

L’intrigue se déroule dans le royaume médiéval de Dreamland. Selon Groening, la série traite de «vie et de mort, d’amour et de sexe».

«C’est aussi à propos de comment on peut rire même dans un monde de douleurs et d’idiots, malgré ce que les aînés, les sorciers et d’autres imbéciles peuvent te dire», indique l’auteur.

Cindy Holland, vice-présidente de Netflix, affirme que le travail de Matt Groening a eu un impact sur les générations partout dans le monde. «On ne pourrait être plus heureux du travailler avec lui sur Disentchantment», affirme-t-elle.