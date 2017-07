Pas de sauveur en vue

L’Impact invitait ses détenteurs d’abonnements de saison à assister un entraînement public au Stade Saputo, mardi, et on a opté pour un discours très réaliste plutôt qu’à un enthousiasme débordant.

Si on se fie aux propos du président et propriétaire, Joey Saputo, il ne faut pas s’attendre à voir un gros nom arriver dans les deux prochaines semaines pour aider l’équipe.

« C’est difficile d’investir un autre cinq millions de dollars. Je suis désolé de le dire, mais c’est la vérité. On est dans la moyenne d’assistance de la ligue, mais on a les billets les moins chers de toute la ligue. Ça devient de plus en plus difficile pour les petites équipes comme nous de rivaliser.»