Surprises et déceptions

Vous souvenez-vous d’une de mes premières chroniques de 2017 alors que je scrutais ma boule de cristal ?

J’avais anticipé, comme la plupart d’entre vous, que les Red Sox de Boston, les Indians de Cleveland et les Astros, dans les trois divisions de la ligue américaine, avaient d’excellentes chances de terminer au premier rang. Dans la Ligue nationale, je prévoyais voir les Nationals dominer dans l’Est, les Cubs récidiver dans la Centrale et les Dodgers dominer dans l’Ouest.

Les Cubs ?

Il y a longtemps qu’une équipe championne de la Série mondiale la saison précédente avait fait aussi piètre figure dans la première tranche du calendrier. Sauf qu’avec l’acquisition de Jose Quintana, disons qu’il ne faut pas oublier qu’ils ont les outils pour reprendre le terrain perdu dans la seconde moitié.

Les Red Sox ont connu leur part d’ennuis en début de campagne mais, depuis, ils ont profité de la déconfiture des Orioles et de la mauvaise séquence des Yankees pour prendre la tête du peloton. Toutefois, ils ne doivent pas lever le pied sur l’accélérateur, car l’équipe Cendrillon de la division, les Rays de Tampa Bay, refuse de baisser les bras.

Les Blue Jays, eux ?

Peut-être était-ce un vœu pieux de ma part. Mais je n’avais pas prévu que l’infirmerie serait un refuge de prédilection pour les hommes de John Gibbons, surtout ses lanceurs. L’an dernier, seulement sept lanceurs ont commencé des matchs pour les Blue Jays, mais l’équipe en a utilisé neuf cette saison, y compris Joe Biagini, qui est bien meilleur releveur que partant.

Aussi, j’ai beaucoup de respect pour Ryan Goins et Darwin Barney, mais tout en étant d’excellents réservistes, ils ne sont pas des réguliers. Très loin de Josh Donaldson, de Troy Tulowwitzki et de Devon Travis.

Goins et Barney ont pris part respectivement à 75 et 68 des 90 premiers matchs de l’équipe. Sans oublier que si le mois de mai exceptionnel de Devon Travis avait ravivé les espoirs des Jays, il a fallu qu’il se blesse encore au genou et qu’il doive rater le restant du calendrier.

D’agréables surprises

Passons maintenant aux éléments plus agréables de la première demie.

Les Indians sont en tête, mais les Twins leur font la vie dure tandis que les Royals connaissent un regain de vie qu’il ne faut pas négliger.

Quant aux Astros, ils semblent fins seuls dans la course, comme les Cubs l’étaient l’an dernier. Et c’est dommage pour les Rangers, qui peinent à jouer pour ,500.

Dans la Nationale, ma grande surprise vient du Wisconsin avec les Brewers de Milwaukee qui ont tiré le plein profit, peut-être, de la trop grande assurance des Cubs. Ce qui est rafraîchissant après la domination des Cards et des Cubs.

Par contre, dans l’Ouest, les Diamondbacks et les Rockies ont démarré en force, mais n’ont pas été en mesure de résister à la poussée des Dodgers.

Enfin, au chapitre des déceptions, il ne faut pas oublier les Mets et les Giants. N’eût été des blessures, les Mets auraient pu ralentir des Nationals, qui viennent de se renforcer avec l’acquisition de Sean Doolitlle et de Ryan Madson, des A’s d’Oakland.

Quant aux Giants, qui aurait dit qu’ils afficheraient la 28e place au classement des 30 équipes des majeures ?

Sûrement pas moi...

Bellinger continue d’impressionner

L’excellente recrue des Dodgers de Los Angeles Cody Bellinger a réussi un carrousel contre les Marlins de Miami, le 15 juillet dernier. Tout un exploit pour un jeune homme qui en est à sa première saison dans les Ligues majeures. Il est devenu le 10e joueur des Dodgers à réaliser un tel exploit. Le dernier membre des Dodgers à l’avoir réalisé avait été Orlando Houston, en 2009. Seulement cinq joueurs ont réussi ce tour de force cette saison dans les majeures. Bellinger a frappé un simple, un double, un triple et un circuit. Il n’avait réussi qu’un seul triple en 2017.

La saison de Willie Hernandez

L’île de Porto Rico a produit d’excellents joueurs de baseball et chacun se souvient de Roberto Clemente. Les Portoricains sont également fiers du releveur Willie Hernandez, qui est le seul lanceur originaire de ce pays ayant mérité le trophée Cy Young. Le natif d’Aquada avait obtenu cet honneur en 1984 avec les Tigers de Detroit, inscrivant 32 sauvetages et une MPM de 1,92, ce qui lui avait également valu le titre de joueur le plus utile à son équipe. Il avait également sauvegardé un match dans la série de division, la série de championnats et la Série mondiale.

Débuts fracassants de Verlander

Les Tigers de Detroit n’ont jamais regretté d’avoir fait de Justin Verlander leur premier choix en 2004. Lors de sa première saison complète, le grand droitier avait inscrit 15 victoires au cours des 125 premiers matchs de son équipe et terminé la campagne avec une fiche de 17-9 et une MPM de 3,63 en route vers le titre de recrue de l’année de la ligue américaine. Le 4 juillet 2006, Verlander et deux de ses coéquipiers, les releveurs Joel Zumana et Fernando Rodney, ont fait partie d’un rare trio de lanceurs qui, au cours du même match, ont effectué des lancers qui ont tous atteint au moins 100 milles à l’heure.

Aucun No-No contre les A’s depuis 1991

Le 30 juin dernier, le lanceur Mike Foltynewicz, des Braves d’Atlanta, est venu bien près de signer un match sans point ni coup sûr aux dépens des A’s d’Oakland. Les Braves l’ont emporté 3-1, mais il s’agissait du 4139e match de suite au cours duquel les A’s avaient évité l’humiliation de subir un match sans point ni coup sûr. La dernière défaite du genre avait été encaissée le 13 juillet 1991 aux mains des Orioles de Baltimore, alors que les lanceurs Bob Milacki, Mike Flanagan, Mark Williamson et Gregg Olson avaient uni leurs efforts pour réussir l’exploit. Matt Olson, des A’s, avait ruiné les espoirs de Foltynewicz avec un circuit en solo au début de la neuvième manche.