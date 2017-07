Un bon spectacle au match des étoiles

Les matchs d’étoiles au baseball sont généralement les plus intéressants, puisque les concours d’habileté sont impressionnants, et surtout parce que les joueurs jouent la partie à plein régime. Si les concours ont été annulés lundi soir en raison des quelque 100 mm de pluie qui se sont abattus sur la ville d’Ottawa, le match de mardi a donné droit à quelques bons moments. Surprise toutefois, les lanceurs se sont avérés absolument dominants.

On aurait effectivement été en droit de s’attendre à ce que la chimie ne s’installe pas en une manche ou deux entre des lanceurs et receveurs qui ne se connaissent pas énormément. À l’inverse, on aurait pu s’attendre à ce que les frappeurs, parmi les meilleurs du baseball indépendant nord-américain, réussissent à frapper la balle comme ils le font habituellement.

Au final, 13 coups sûrs à deux équipes, 5 petits points marqués (3-2 en faveur des représentants de la Canam), et un bon spectacle.

Les représentants des Capitales ont d’ailleurs fait leur part.

Kalian Sams a notamment soutiré un but sur balles en quatrième manche. Il est ensuite venu marquer du deuxième but, sur un simple de son coéquipier de la journée Danny Grauer. Sams a dû mettre les bouchées doubles pour devancer le relais du voltigeur sur cette séquence. Du beau baseball, «comme dans le livre».

Le coéquipier de Sams chez les Capitales, Yordan Manduley, avait réussi un simple juste avant. Sur la frappe de Grauer, Manduley s’est rendu au deuxième coussin, où il a terminé son parcours.

Outre Manduley et Sams, Maxx Tissenbaum a aussi participé à la rencontre. Il n’a pas réussi de coup sûr, mais a épinglé brillamment un coureur qui tentait de voler le deuxième en huitième manche.

Blanco intraitable

Au monticule, Lazaro Blanco n’a pas fait mentir sa réputation. Considéré comme l’un des meilleurs lanceurs originaires de Cuba, le grand droitier a connu une sortie de deux manches sans histoire, cédant deux frappes en lieux sûrs aux représentants de l’Association américaine.

Nolan Becker, le cinquième et dernier représentant des Capitales au match des étoiles, a alloué un point non mérité en huitième, et passé deux adversaires dans la mitaine.