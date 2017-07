Un couple parmi les vedettes de Riverdale?

Une rumeur qui circulait dans les médias depuis déjà quelques semaines semble s’être confirmée récemment.

En effet, deux de nos personnages préférés de Riverdale, Betty et Jughead seraient en couple dans la vraie vie.

Plusieurs médias américains, incluant E News et le magazine People, rapportent que la paire était très proche lors du plus récent Comic-Con Bash de San Diego. Cole Sprouse et Lili Reinhart ont été aperçus en train de s’embrasser, se tenir la main et faire «d’autres affaires que les couples font», et ce, bien publiquement, au plus grand plaisir des fans de Riverdale qui étaient présents. Les acteurs n’ont toujours pas officialisé leur relation, mais selon les rapports, leurs collègues de la série ne semblaient pas du tout surpris de les voir se minoucher. Tiens, tiens.

C’est d’autant plus cute que les personnages qu’ils incarnent dans la série forment également un couple.

Quand la réalité dépasse la fiction!