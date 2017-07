Andrei Markov sourit (presque) dans un étrange vidéoclip russe

Andrei Markov a partagé, lundi, une étrange vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il se trémousse (ben... pas vraiment) sur une chanson russe. Le défenseur du Canadien de Montréal est entouré de sa femme, de trois de ses enfants... et de gros cupcakes en carton.

Le résultat est pour le moins surréel.

A little about us♥️ #wedding #love #lovestory #familyfirst #markovteam Une publication partagée par Andrei Markov (@marki79red) le 25 Juil. 2017 à 19h21 PDT

On sait pas encore si on aime ça, ou pas.

On pense que c’est la femme de Markov qui pousse la note... mais ça non plus, on n’est pas sûr.

On est toutefois sûr d’une chose: le rythme entraînant, le décor enchanteur, la progéniture et l’être aimé ne parviennent pas à soutirer un sourire au hockeyeur.

Mais ce n'est pas faute d’avoir essayé...

Son épouse lui a fait une accolade plein de tendresse

Capture d'écran

Le couple a dansé un slow collé-collé

Capture d'écran

Picaboo, papa Andrei

Capture d'écran

Ils ont joué à la cachette... derrières d'immenses friandises (en carton)

Capture d'écran

Après avoir vu cette vidéo, on IMPLORE le directeur général du CH, Marc Bergevin, et l’organisation du Tricolore de s'entendre avec son vétéran défenseur.

SVP.

On veut qu'il reste à Montréal.