Commotions cérébrales: le message ne passe pas

Même si le sujet est de moins en moins tabou, le message ne passe toujours pas dans la population sur les risques des commotions cérébrales.

C’est du moins l’avis exprimé par le neuropsychologue Dave Ellemberg à l’émission Le Québec Matin, mercredi, sur les ondes de LCN.

«Je réalise que le message ne passe pas. Lorsqu’on visite des écoles ou des équipes sportives, les gens ne sont pas encore sensibilisés, même si on en parle beaucoup. Ils ne réalisent pas à quel point les conséquences peuvent être importantes.

«On a besoin d’une campagne de sensibilisation pour les parents, les jeunes et les entraîneurs. On doit changer la culture et trouver des moyens de prévention.»

Le Dr Ellemberg a été appelé à commenter les résultats d’une nouvelle étude américaine s’intéressant aux cerveaux de plusieurs joueurs de football qui a démontré que l’immense majorité d’entre eux présentent des traces d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie associée aux commotions cérébrales.

L’étude en question a été menée au cours des dernières années par la Dre Ann McKee, de l’Université de Boston, une sommité dans le domaine.

Elle et son équipe ont analysé 202 cerveaux de joueurs de football décédés, dont 111 ont évolué dans la NFL.

Les résultats sont clairs : sur les 111 cerveaux d’anciens de la NFL, 110 présentaient des traces de la maladie, à divers degrés de gravité. Au total, 87% des 202 cerveaux analysés étaient touchés par la maladie.

L’encéphalopathie traumatique chronique est une maladie dégénérative qui peut engendrer une variété de problèmes, comme des troubles cognitifs, des comportements agressifs, de la dépression et des vertiges. L’ETC ne peut toutefois être diagnostiquée qu’après la mort du joueur.