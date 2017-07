Daniel Gélinas quitte ses fonctions de directeur général du Festival d'été de Québec, 15 ans après avoir pris la tête de l'événement et présidé à sa relance en attirant sur les plaines d'Abraham les plus grandes stars internationales.

«La décision a été prise il y a déjà quelques années. Ce qui avait été convenu avec le conseil d'administration, c'est que je me rende au 50e. Se pointait le projet des Grands voiliers, que je voulais réaliser. C'était un projet de grande envergure.»

«Je vais rester ici tant et aussi longtemps que la relève ne sera pas trouvée. Il faut laisser l'occasion de préparer la relève. Et avoir une relève compatible.»

«Il y avait sept employés et un budget de 6,5 M$ quand je suis arrivé. Cette année, on va avoir géré 45 M$ et une soixantaine d'employés. Pour l'organisation, je ne pouvais pas partir dans de meilleures conditions.»

«Sur le plan personnel, je ne m'en vais pas nulle part. Quinze années à ce rythme-là m'amène à l'heure de la pause. Dans les prochains mois, je vais prendre du recul. Ensuite, on verra ce qui se passera. Je n'ai aucun plan, comme j'en ai jamais eu de toute ma vie.»

Plus de détails à venir...