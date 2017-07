Des entraves qui causent la confusion

MONTRÉAL - Les entraves à la circulation se sont multipliées, mercredi, au centre-ville de Montréal, à trois jours de la tenue de la course de Formule E.

Le parcours devant bientôt être fermé et protégé, les nombreuses pancartes annonçant des fermetures et détours autour du circuit provoquent beaucoup de confusion.

Les citoyens du secteur ont déjà une bonne idée des problèmes qui les attendent au cours de la fin de semaine.

Automobilistes et cyclistes sont tout aussi confus aux abords du circuit de Formule E, dans l’arrondissement de Ville-Marie. C'est que les pancartes de détour, d'interdiction de stationner et de fermeture de rues sont de plus en plus nombreuses.

«Je ne peux pas dire que ça me dérange beaucoup. Je marche, a confié un Montréalais rencontré par TVA Nouvelles. Mon problème, c'est de savoir où il va y avoir une passerelle pour passer par-dessus René-Lévesque.»

«Je ne sais pas ce qui m'attend au bout, c'est toujours l'inconnu. Je vais peut-être être obligée de revenir ici», a relaté une femme en fauteuil roulant.

Durant l'événement, près de 1000 résidents se trouveront enclavés en raison du circuit. Les déplacements en périphérie s'annoncent pénibles.

«C'est rock n' roll, hein? C'est déjà rock n' roll d'avance, ça fait un périple encore plus compliqué», a dit un autre piéton.

«Oui, moi, je suis juste au coin de Amherst et Saint-Antoine. Et c'est vraiment inconfortable, ça fait beaucoup de bruit», a mentionné un résident irrité.

Les fermetures de rue se font de façon progressive autour et dans le circuit. Par exemple, sur le boulevard René-Lévesque, on circule déjà à contresens. Mais éventuellement, l’artère sera complètement fermée.

En résumé, le quadrilatère qu’il vaut mieux éviter est celui entre René-Lévesque jusqu'à Saint-Antoine et entre Papineau et Berri. Notez également que samedi, il n'y a pas seulement la Formule E qui va attirer davantage de gens à Montréal, mais aussi les feux d'artifice.

«Alors, en quelque part, ça cause préjudice dans le sens que ça nuit pour un événement dont j'interroge la pertinence. Écoutez, j'ai perdu 10 minutes pour valider que je ne pouvais pas stationner autour d'aucune façon», a déploré un résident.

La fermeture complète du boulevard René-Lévesque est en vigueur depuis 19 heures mercredi soir. Une circulation locale sera permise sur le circuit avant la fermeture complète à compter de vendredi matin.

Pour éviter la confusion et, surtout, la congestion, la meilleure option pour les déplacements demeure le transport en commun, qui sera d’ailleurs gratuit pour toute la fin de semaine.

- D’après un reportage d’Elizabeth Laplante