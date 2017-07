Familles et pêcheurs à l’honneur au Domaine Bazinet

LAC DES ÎLES | Situé à quelques minutes à peine de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, dans Lanaudière, le Domaine Bazinet s’est développé une personnalité unique, en offrant des services complets pour tous les membres de la famille, pêcheurs ou non.

« Nous sommes en mesure de répondre aux besoins de toute la famille, du pêcheur novice au pêcheur aguerri, en passant par les enfants qui recherchent autre chose que la pêche dans une pourvoirie, affirme d’emblée le porte-parole, Martin Guillemette. Je crois que nous avons développé le bon mariage d’activités qui sauront plaire à tout le monde. »

Dans le contexte actuel de la nouvelle clientèle qui fréquente les pourvoiries, on peut dire sans se tromper que le Domaine Bazinet a su créer une formule à succès.

Pour les amateurs de pêche, il y a six lacs disponibles, dont cinq contiennent des truites mouchetées indigènes et ensemencées. Le lac Resserré, pour sa part, offre la pêche à la truite arc-en-ciel. En tout temps, vous pouvez bénéficier de bons conseils sur place pour vous aider à connaître beaucoup de succès. À l’accueil, on trouve un dépanneur, la vente des permis de pêche, la location de moteurs électriques avec batteries, et plus. « C’est simple, quelqu’un peut arriver ici les mains vides et nous allons l’organiser pour qu’il puisse pêcher », souligne Guillemette.

Logement et activités

Sur le site de la pourvoirie, au centre de l’îlot d’habitation, on trouve une imposante auberge qui compte sept chambres, avec service de bar et salle à manger. C’est là que se trouve l’accueil. Tout autour, il y a 24 chalets pouvant loger de 4 à 12 personnes. Il y a aussi trois sites de camping avec services et un site sans service sur l’île qui se trouve sur le lac des Îles, là où se déroulent toutes les activités.

En plus de la pêche, vous pouvez profiter de la plage et des jeux d’eau qu’il y a devant l’auberge. Vous y trouverez des kayaks, canots, pédalos et planches à pagaie (paddle boards). Si dame Nature ne veut pas collaborer, on a même pensé à des activités intérieures avec une bibliothèque et des jeux de société.

« Toutes les activités sont offertes gratuitement. Il n’y a pas de surprise pour les gens qui sont chez nous. Une fois qu’ils ont acheté leur forfait, hormis la location de moteurs électriques et batteries, ils n’auront rien à payer pour pratiquer les activités disponibles avec les outils mis à leur disposition », précise le porte-parole.

Pour les plus petits, la pourvoirie offre aussi l’activité « Pêche en herbe » et de l’animation tous les jours.

Un site exemplaire

Lorsque Benoit Anger et Marielle Brouillard se sont portés acquéreurs du site il y a 21 ans, il n’y avait que quelques chalets et une petite auberge sur le bord du lac. Aujourd’hui, lorsqu’ils regardent où en est rendu leur projet, qui est maintenant dirigé par leur fille Cindy et son conjoint Francis Prud’homme, ils ont de quoi être fiers. Ils ont su, au fil du temps, arriver à créer un genre de camp de vacances familial où tous les membres y trouvent leur compte. Aujourd’hui, le nom Pourvoirie et Centre de plein air du Domaine Bazinet prend tout son sens. Un séjour là-bas vous fera découvrir un vrai petit paradis.

Vous pouvez vous rendre sur le site internet au www.domainebazinet.com pour avoir une idée de ce qui vous attend là-bas. Vous constaterez qu’il n’est pas possible de faire de réservation par internet. « Nous voulons que les gens nous contactent directement afin de pouvoir leur offrir le séjour qui leur convient, explique Martin Guillemette. Chez nous, le contact humain est au premier plan. » Pour ce faire, vous pouvez les joindre au 1 450 886-4444. Une belle aventure à vivre !

Pêche en automne

Pour les amateurs qui voudraient continuer leur saison de pêche après la fête du Travail, le Domaine Bazinet offre la pêche automnale jusqu’à la fin octobre. Durant cette période de l’année, la truite est plus active pour se nourrir et beaucoup moins sélective, ce qui vous permettra de connaître beaucoup de succès. Vous pourrez aussi profiter de la nature et de ses couleurs spéciales en automne. Les moustiques brillent aussi par leur absence en cette période de l’année.

Ouvert à l’année

Le Domaine Bazinet est ouvert à l’année. En hiver, il est possible de pêcher sur la glace à la truite mouchetée, de patiner sur la patinoire extérieure éclairée, de parcourir les sentiers en raquettes avec des points de vue panoramiques, de glisser ou encore de faire une chasse au trésor dans l’un des sept parcours de la pourvoirie. L’auberge de la pourvoirie se transforme aussi en relais de motoneige en hiver.

Donner au suivant

L’équipe de Chassomaniak a décidé de créer sa fondation, Le Rêve du Chasseur, afin d’amasser des fonds pour aider des gens qui sont handicapés ou qui sont incapables de chasser ou de pêcher à la suite d’un accident. Ils veulent les aider à réaliser un de leurs rêves en nature, en compagnie de l’équipe de tournage avec François Ratté, Serge Naud et Mathieu Pouliot. Ils invitent les gens à leur faire parvenir leur histoire sur info@chassomaniak.com.

CAA-Airmedic

Si vous êtes membre du CAA-Québec, vous pouvez bénéficier d’un rabais important de 25 % sur l’une des protections annuelles offertes par Airmedic. Ce service est toujours utile lorsque l’on se rend en forêt pour y pratiquer des activités de chasse et de pêche. Jusqu’au 30 septembre prochain, vous pourrez profiter de ce service spécial. De plus, vous pourrez profiter des nouvelles protections temporaires de 4, 10 et 30 jours, à partir de 15 $. Pour en savoir plus sur ce projet : caa.airmedic.net.