La formation de Québec Get The Shot lance un troisième album contestataire

Après un séjour en Europe et une signature toute fraîche au bas d'un contrat de disque, les cinq membres de Get The Shot s'amèneront le 3 août à la Salle Multi de Québec pour faire la fête et lancer leur troisième album.

«On a extrêmement hâte au lancement. Ce ne sera pas un show hardcore typique. Attendez-vous à un gros party, beaucoup d'effets visuels et même de la pyrotechnie», lance Jean-Philippe Lagacé, le chanteur de Get The Shot, en entrevue avec le journaldemontreal.com.

En d'autres mots, les amateurs du quintette qui décoiffe en auront plein la vue.

Actif depuis 2009, le groupe hardcore de Québec lancera le 3 août son troisième album complet, Infinite Punishment.

Jusqu'à maintenant, la réaction du public par rapport à son premier simple, Blackened Sun, a été très positive.

«On s'attendait à un certain engouement, vu la présence de Jesse Barnett (Stick to Your Guns) dans ce premier vidéoclip. Mais jamais autant que ça», détermine «J-P», un peu surpris.

En effet, plus de 4500 personnes ont aimé la vidéo sur Facebook, et près de 50 000 l'ont regardé sur YouTube depuis sa sortie, le 2 juin.

Engagés

Enregistré au studio montréalais The Grid avec le guitariste du groupe metal Cryptopsy, Chris Donaldson, Infinite Punishment nous sert une nouvelle dose explosive de musique.

On y entend plus de solos, plus d'agression, mais toujours des paroles qui dénoncent de nombreuses injustices sociales telle que la xénophobie.

«Le mouvement (hardcore) n'a plus le moindre sens lorsqu'il cesse d'être contestataire. Si on ne croyait pas que notre musique peut changer quelque chose, on n'en ferait pas. Elle a une visée critique. C'est important de tenir le flambeau de certaines valeurs, surtout dans une ère où le fait alternatif prend le dessus, et que la xénophobie se présente dans le soubassement de la société. C'est important que le hardcore et le metal prennent leur place et dénoncent ces trucs-là», croit ardemment Jean-Philippe.

Le professeur de philosophie au Cégep Lévis-Lauzon se désole de voir qu'encore en 2017, l'individualité est souvent ignorée.

«Je pense que le grand mal de nos sociétés modernes, c'est le rejet et le déni de la différence. On vit dans une logique qui vise à réduire des entités humaines à des catégories, continue Jean-Philippe. Ça devient facile de considérer quelqu'un de marginal et d'indésirable lorsqu'on le déshumanise. L'extrême droite justifie l'injustifiable. On sent de plus en plus l'oppression, et on ne peut rester indifférent à ça. Sans être directement politique, la musique à un rôle à jouer.»

Plus d'opportunités

En revenant d'une tournée européenne avec les vétérans canadiens de Comeback Kid cet hiver, les membres de Get The Shot ont annoncé qu'ils avaient paraphé une entente avec la maison de disques torontoise New Damage Records, domicile de groupes tels que Comeback Kid, The Flatliners, Silverstein et Counterparts.

«Ça influence notre visibilité, qui sera plus grande que lorsqu'on était indépendants. On aura un budget promotionnel supérieur, un aspect du métier qui est presque impossible à faire de manière indépendante. On rejoindra aussi un public un peu large, ce qui nous ouvrira plus de portes et la chance de jouer sur de nombreux festivals. C'est bon pour notre crédibilité», se réjouit le chanteur.

Jusqu'à ce moment, Jean-Philippe et ses compagnons Dany, David, Tom et Guy-Pierre étaient en grande partie responsables des succès de leur groupe: en adhérant à l'étiquette «D.I.Y» (fais-le toi-même, en bon français), ils ont organisé leurs tournées, ont profité de très peu d'aide et de pratiquement aucune couverture médiatique.

Cela ne les a pas empêchés de continuer de croire en leur groupe, et les voilà, un troisième album presque lancé, comptant sur l'appui de plusieurs milliers de fans à travers le monde, dont une bonne poignée en Europe.

«On a plus de rayonnement en Europe qu'au Québec! C'est la France et l'Allemagne qui ont poussé le groupe à bout de bras. Les villes où on jouait en France, on comptait 2000 personnes. On jouait avant-dernier, mais tout le monde partait après notre show. Les gens venaient voir Get The Shot. On a fait beaucoup de petites villes au début, ce qui nous a permis de développer une relation particulière avec les gens de ce coin du monde», ne s'étonne pas Jean-Philippe.

À venir pour le groupe

À la suite du lancement d'Infinite Punishment le 3 août à la Salle Multi à Québec, Get The Shot visitera Mirabel le 19 août (DesBouleaux Fest), Jonquière le 16 septembre et Thetford Mines le 21 octobre.

Sans donner plus de détails, «J-P» souligne que les amateurs devraient rester à l'affût de l'actualité concernant le groupe, puisque «trois gros shows, dont un à Montréal», seront bientôt annoncés.

Ensuite, l'Europe les accueillera de nouveau à la fin novembre pour une tournée qui s'étalera sur trois semaines.