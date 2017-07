Judd Apatow revient au stand-up

Souvent surnommé le nouveau roi de la comédie, Judd Apatow revient aujourd’hui à ses premières amours. Le réalisateur derrière les mégasuccès 40, toujours puceau et Grossesse surprise renoue avec le stand-up pour cinq spectacles donnés dans le cadre du festival Just for Laughs. Voici cinq choses à savoir sur le célèbre humoriste.

Rencontrer ses idoles

Alors qu’il n’était qu’au secondaire, Judd Apatow a créé sa propre émission sur les ondes de la radio étudiante. Il a ainsi pu interviewer plusieurs de ses idoles, de grosses pointures telles que Jerry Seinfeld, Howard Stern et John Candy.

Adam Sandler

Judd Apatow a abandonné ses études universitaires en scénarisation pour emménager dans un petit appartement avec son ami Adam Sandler, à l’époque inconnu du grand public. Les deux hommes ont collaboré à différentes reprises au cours des années, notamment sur le film Drôle de monde en 2009.

Fibre dramatique

Bien qu’il soit surtout reconnu pour ses comédies, Judd Apatow a agi à titre de producteur dans différents projets plus dramatiques tels que le long-métrage Nouveau refrain et la télésérie Girls.

Des éloges

Lauréat de plusieurs prix, dont un Emmy pour le Ben Stiller Show en 1993, Judd Apatow s’est attiré les éloges des plus grands joueurs de l’industrie américaine. En 2007, le magazine Entertainment Weekly le plaçait en première position de sa liste des 50 personnes les plus intelligentes d’Hollywood.

En famille à l’écran

Judd Apatow a régulièrement recours aux talents de sa famille pour ses projets cinématographiques. L’actrice Leslie Mann, avec qui il est marié depuis aujourd’hui 20 ans, a tenu la vedette de plusieurs de ses films tels que 40 ans, mode d’emploi et Drôle de monde. Ses fillettes, Maude et Iris, ont également été vues dans ces deux films, en plus de Grossesse surprise.

Judd Apatow est en spectacle à partir de jeudi soir et jusqu’à samedi à la Cinquième salle de la Place des arts