Just For Laughs veut faire rayonner le talent africain

Just For Laughs dépose ses valises en Afrique. Fort de ses succès au Canada et en Australie, le pendant anglophone de Juste pour rire souhaite miser sur l’humour des vedettes du continent africain.

Prévu pour juillet 2018, le premier festival Just For Laughs Africa doit avoir lieu à Durban, dans la province de KwaZulu-Natal.

«Grâce à cette entente, nous allons créer davantage d’occasions pour la communauté africaine de voir ses humoristes et (pour eux) d’obtenir une plus grande visibilité à la télé», a précisé Bruce Hills, chef de l’exploitation à Just For Laughs, lors d’une conférence de presse tenue mercredi.

Visibilité déjà amorcée

Déjà, la compagnie d’humour anglophone a permis à plusieurs drôles de vedettes sud-africaines de monter sur scène, comme ce fut le cas avec Trevor Noah, John Vlismas, David Kau ou encore Basketmouth.

«Just For Laughs est très fière d’avoir de super comiques africains pendant son festival et de partout sur le continent africain au cours des dernières années», s’est d’ailleurs réjoui Bruce Hills.

Si, au départ, c’est l’Afrique du Sud qui bénéficiera de l’expertise et du talent de la marque créée il y a plus de 30 ans, l’initiative devrait grandement s’étendre.

«Nous sommes impatients d’amorcer (l’aventure) en Afrique du Sud et d’élargir au reste du continent africain. Nous voulons être les représentants de Juste pour rire sur le continent pour y développer l’humour», a détaillé Moyikwa Sisulu, le directeur de Just For Laughs Africa.

Un apprentissage

En plus de Montréal, l’entreprise dirigée par Bruce Hills pourra donc se vanter, avec la concrétisation de ce projet africain amorcé il y a plusieurs mois, de produire de grands rassemblements d’humour à Toronto, Vancouver et Sydney, en Australie.

«Bien sûr, nous apportons quelque chose à la table pour cette entente. Mais nous sommes aussi là pour apprendre, pour évoluer, a quant à lui précisé Gilbert Rozon, président et fondateur de Juste pour rire.