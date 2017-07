L’âge d’or du stand-up américain

Nouvelle série américaine qui a fait ses débuts à Showtime le mois dernier, I’m Dying Up Here raconte la période florissante de l’humour stand-up à Los Angeles dans les années 1970. Une partie de l’équipe de l’émission, dont le producteur exécutif Jim Carrey, sera présente ce jeudi soir à Just For Laughs, afin de rencontrer le public montréalais.

C’est le 4 juin dernier que la nouvelle série, I’m Dying Up Here, a fait ses débuts sur Showtime. En tout, ce sont 10 épisodes d’une heure qui seront présentés jusqu’au 13 août.

Photo courtoisie, Jason LaVeris

La série est inspirée du livre de William Knoedelseder, I’m Dying Up Here : Heartbreak and High Time in Standup Comedy’s Golden Age, paru en 2010. Elle se déroule à Los Angeles en 1973 et suit les tribulations de différents humoristes qui montent sur la scène du Goldie’s, un comedy club situé sur Sunset Boulevard.

Parce qu’il se sentait directement interpellé par le sujet, Jim Carrey a voulu agir à titre de producteur exécutif de la série. « Il y a des petits bouts de moi dans la série, a-t-il dit à l’émission de Jimmy Kimmel. C’était une période incroyable de l’histoire que j’ai eu la chance de vivre. Pour moi, c’était un peu le big-bang de l’humour. Ça suivait le scandale du Watergate avec Nixon. Cette période a donné naissance à plusieurs excellents humoristes. »

Critiques mitigées

Même si elle est fictive, la série présente les véritables combats que les jeunes humoristes devaient mener pour joindre les deux bouts. On y voit notamment deux jeunes comiques accepter de dormir dans un garde-robe, car c’est l’option la plus économique pour eux. « J’ai moi-même déjà dormi dans un garde-robe, a confié Carrey à Kimmel. Mais je garde de très bons souvenirs de cette époque, notamment tous les moments passés avec Richard Pryor. »

Depuis sa diffusion, la série a reçu des critiques mitigées dans divers médias américains. Dans le Wall Street Journal, on a dit qu’il s’agissait d’un drame « irrésistible ». Dans Entertainment Weekly, on mentionne que la série trouve graduellement sa voix, montrant à quel point les jeunes humoristes sont désespérés de faire leur place sur la scène.

Mais de son côté, le Los Angeles Times a trouvé le récit « parfois prévisible », tandis que le Boston Herald indique que la série manque de finition.

Le spectacle I’m Dying Up Here on Showtime: A Night with Cast & Creators aura lieu ce jeudi soir, à 21 h 30, à la Maison symphonique. Seront présents : Jim Carrey, Melissa Leo, Ari Graynor, Erik Griffin, Andrew Santino, RJ Cyler et Michael Angarano. Pour les infos : hahaha.com.