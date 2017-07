L’Allemagne dans la mire de Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc vient tout juste de mettre le cap sur l’Europe, où elle offrira une dizaine de concerts au cours des trois prochaines semaines. En plus de retrouver ses admirateurs en France et en Belgique, ce voyage lui permettra de faire ses preuves dans un nouveau marché : l’Allemagne.

« Dans le contexte où on y va, c’est vraiment tripant », a dit l’artiste, dans une entrevue accordée au Journal, à quelques jours de son départ.

Bien que le reste de son périple soit principalement consacré à la tournée des festivals, les spectacles qu’elle offrira à Erlangen, Leipzig et Hambourg, ce soir, demain et vendredi, se dérouleront dans les salles visitées par The Strumbellas, groupe dont elle assurera les premières parties.