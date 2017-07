Les Rangers tenteraient d'échanger un défenseur

Un an après avoir été acquis de l’Avalanche du Colorado par les Rangers de New York, le défenseur Nick Holden pourrait à nouveau changer d’adresse, selon le «New York Post».

«Les Blueshirts devraient commencer la saison avec un mince espace de 444 556$ sous le plafond salarial s’ils conservent huit défenseurs (incluant Alexei Bereglazov) et 14 attaquants (incluant Lias Andersson et Boo Nieves, Jesper Fast étant sur la liste des blessés). On s’attend à ce que les Rangers tentent d’échanger Nick Holden (1,65 million $) pour s’améliorer au centre, si possible,» a écrit le journaliste Larry Brooks dans sa dernière chronique.

Les Rangers ont envoyé leur centre numéro un Derek Stepan en Arizona cet été, et pourraient être tentés de combler sa perte.

Le directeur général Jeff Gorton n’a eu besoin de céder qu’un choix de quatrième tour pour mettre le grappin sur Holden l’été dernier. Une transaction qui a souri aux Rangers, sachant que l’athlète de 30 ans a amassé 34 points en 80 matchs, en plus d’afficher un différentiel de +13. Ses 11 buts le placent même au 24e rang des défenseurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Lors des séries éliminatoires, le gaucher a obtenu deux buts et deux mentions d’aide pour quatre points en 11 rencontres. Il a été laissé de côté en faveur de Kevin Klein lors du troisième match du premier tour face au Canadien de Montréal.