Les statistiques avancées sont pour les agents

Pour les nouveaux génies du sport, les statistiques avancées qui analysent le rendement des joueurs et des équipes par des formules de mathématiques sont, à mon avis, dans le champ.

Commençons avec les Blue Jays.

Que nos grands connaisseurs de chiffres ne choisissent pas les Jays en début de saison pour participer aux séries, ne sont pas meilleurs que la majorité des amateurs de baseball. Sauf que ces grands génies avaient-ils prédit au camp d’entraînement que les Jays et les Giants seraient parmi les pires équipes du baseball majeur ?

J’ai cherché partout et je n’ai pas encore trouvé une telle prédiction !

Les chiffres sont pour les comptables et les agents.

Les Astros devaient-ils être aussi dominants tandis que les Indians et les Cubs devaient-ils connaître autant de problèmes ? Je n’ai rien lu à cet effet dans les analyses de nos magiciens des « statistiques avancées ».

Ces grands génies avaient sans aucun doute prédit que Justin Smoak était pour frapper au moins 30 coups de circuit. D’ailleurs, c’est pour cette raison que les Jays lui ont offert une prolongation de contrat l’an dernier car les statistiques avancées démontraient sûrement qu’il allait connaître tant de succès cette année.

La vitesse d’un joueur pour capter une balle, c’est intéressant pour les commentateurs de baseball. Sauf si les dirigeants d’une équipe ne savent pas que leur voltigeur est rapide, il est temps qu’ils démissionnent. D’ailleurs, je peux vous confirmer qu’un voltigeur qui est lent ne captera pas une balle aussi souvent que celui qui est rapide.

Ce ne sont pas les statistiques avancées qui me l’ont appris...

Le phénomène Moneyball

Moneyball a connu du succès pour une courte période de temps. Moneyball et les A’s d’Oakland, afin d’éviter une faillite, liquident depuis quelques années leurs principaux atouts, notamment Josh Donaldson, sans oublier les lanceurs qu’ils viennent d’échanger aux Nationals.

Par contre, Moneyball poursuit encore sa vente de pré-faillite en tentant d’échanger leur lanceur partant, Sonny Gray.

Est-ce que ce sont les Dodgers ou les génies des statistiques avancées qui ont décidé de rappeler des mineures Cody Bellinger. Il est présentement dans la course pour le titre de Joueur le plus utile à son équipe. Je suis certain, avec une touche d’ironie, que nos génies avaient prédit que le lanceur Alex Wood aurait une fiche de 11-1 à cette période du calendrier.

Les statistiques avancées démontrent comment un joueur est efficace avec sa moyenne de présence sur les buts. Sauf, qu’on oublie souvent d’expliquer que ce sont les buts sur balles qui gonflent cette statistique.

Les statistiques avancées sont un merveilleux sujet de conversation mais n’ont pas la clef du succès pour gagner.

La saga des Blue Jays

La saga des Blue Jays en 2017 ne semble pas avoir de fin. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode.

Les vacances de la construction semblaient être le point de départ pour prendre la décision à savoir si les Jays devenaient vendeurs ou acheteurs. Nous sommes dans la première semaine de cette période de vacances et il n’y a même pas un soupçon qui nous permet de savoir la direction que les Jays veulent prendre. À leur défense, ils sont toujours dans la course pour le meilleur troisième. La ligne d’arrivée est loin, mais toujours atteignable.

Est-ce que les Red Sox sont intéressés aux services de Bautista ? Je crois qu’il pourrait aider la formation de Boston, sauf si les statistiques avancées démontrent que les Red Sox seront meilleurs avec un jeune joueur de 20 ans à cette position !