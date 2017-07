Marc-Andre Gragnani, Kevin Poulin et Maxime Talbot avec Équipe Canada

Les Québécois Marc-Andre Gragnani, Kevin Poulin et Maxime Talbot feront partie de l’équipe nationale masculine de hockey lors de tournois disputés cet été en Russie en prévision des Jeux olympiques d’hiver de 2018.

Composées essentiellement de joueurs évoluant en Europe, les deux formations différentes annoncées par Hockey Canada participeront à l’Omnium de hockey de Sotchi (6-9 août) et au Tournoi de Nikolai-Puchkov de Saint-Pétersbourg (14-17 août).

Marc-Antoine Pouliot et Maxim Noreau ont aussi été choisis pour ces deux équipes formées de vétérans de la Ligue nationale de hockey ou de joueurs n’ayant jamais été en mesure de faire leur place et qui se sont tournés vers des ligues européennes comme gagne-pain.

Cam Barker, Gilbert Brulé, Mason Raymond, Ben Scrivens, Kevin Klein et Daniel Paille sont notamment des anciens de la LNH évoluant en Europe qui ont été sélectionnés.

Équipe Canada compte participer à sept tournois d’ici les Jeux d’hiver disputés en Corée du Sud en février prochain.

«Le but est toujours de présenter la meilleure équipe possible à toutes les prochaines compétitions, incluant en février lorsque nous nous avancerons sur la plus importante scène du sport à Pyeongchang. Les visages des membres des formations d'Équipe Canada seront peut-être différents de ceux des années précédentes, mais les attentes seront les mêmes», avait dit Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada, par communiqué, mardi.

En l’absence de joueurs de la LNH aux Jeux de Pyeongchang, Hockey Canada compte sur ces deux tournois en Russie cet été pour commencer à évaluer les joueurs qui pourraient faire partie de l’équipe nationale aux Olympiques.

Elle est dirigée par Willie Desjardins, tandis que Sean Burke sera le directeur général de l’équipe.

Les formations canadiennes

Omnium de hockey de Sotchi

Justin Azevedo, Gilbert Brulé, Brandon Buck, Kevin Clark, Andrew Ebbett, Bud Holloway, Rob Klinkhammer, Brandon Kozun, Ben Maxwell, Brandon McMillan, Eric O’Dell, Daniel Paille, Mason Raymond, Max Talbot, Linden Vey, Chay Genoway, Geoff Kinrade, Patrick McNeill, Maxim Noreau, Mat Robinson, Jonathan Sigalet, Karl Stollery, Justin Peters et Kevin Poulin.

Tournoi de Nikolai-Puchkov