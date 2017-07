Natation : le Canada obtient le bronze au relais mixte 4x100 m quatre nages

L’équipe canadienne formée par Kylie Masse, Richard Funk, Penny Oleksiak et Yuri Kisil a enlevé la médaille de bronze au relais mixte 4x100 m quatre nages, mercredi, aux Championnats du monde de la FINA disputés à Budapest, en Hongrie.

C’est la formation américaine, composée de Matt Grevers, Lilly King, Caeleb Remel Dressel et Simone Manuel, qui a décroché la médaille d’or grâce à un chrono de 3 min 38,56 s. Il s’agit d’un nouveau record du monde pour cette épreuve, qui sera présentée pour la première fois aux Jeux olympiques à Tokyo, en 2020.

Les Australiens Mitchell Larkin, Daniel Cave, Emma McKeon et Bronte Campbell ont terminé deuxièmes, à 2,65 secondes des Américains.

Masse, Funk, Oleksiak et Kisil ont stoppé le chrono à 3:41,25, fracassant du même coup le record canadien. La Chine a conclu à égalité avec le Canada, à 2,69 secondes des vainqueurs. La Grande-Bretagne a fini au quatrième rang.

Les cinq premières formations ont battu l’ancien record mondial de la distance.

«C’était une expérience incroyable. Le relais mixte est quelque chose que je n’avais jamais fait encore. Ce n’est pas présenté à beaucoup de compétitions, a dit Masse, médaillée d’or mardi au 100 m dos.

«Pouvoir le nager ici, aux Championnats du monde, était tellement amusant. Nager pour d’autres personnes rend cela encore plus motivant. Vous êtes plus excités et vous avez plus d’énergie. C’était vraiment une super expérience», a poursuivi l’Ontarienne de 21 ans.