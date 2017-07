Omnium du Québec: Max Gilbert veut rebondir à la maison

SAINT-GEORGES | Max Gilbert devra gérer toute la pression des amateurs de golf de la Beauce sur ses épaules lorsqu’il s’élancera à l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins. Or, cette poussée d’adrénaline arrive à point pour le favori local après des semaines difficiles sur le Circuit Mackenzie Tour-PGA TOUR Canada.

Tous les réflecteurs se tourneront ainsi vers l’athlète de 27 ans pour la première ronde du tournoi qui sera disputé jeudi au club de golf Saint-Georges.

L’événement, organisé depuis 1909 à travers la province, fait partie de la division internationale du Circuit Canada Pro Tour, doté d’une bourse globale de 100 000 $. Le gagnant empochera un chèque de 18 000 $.

Originaire de Saint-Georges, Gilbert souhaite que ce retour à la maison lui soit profitable après avoir accumulé quelques mauvaises performances sur le Mackenzie Tour-PGA TOUR Canada. Positionné au 115e rang des meilleurs golfeurs de ce circuit, le golfeur a raté la coupure trois fois sur les six tournois disputés à travers le pays. Il compte pourtant une victoire en carrière sur le Mackenzie Tour.

Le plaisir de dormir dans son lit

« C’est une bonne semaine pour être chez moi, de reprendre confiance et de retourner avec force sur le MacKenzie », indique Gilbert.

« C’est le fun de dormir dans son lit ! J’ai joué des milliers de games sur ce terrain. Je le connais comme le fond de ma poche. Il est en parfaite condition. Les verts sont larges et il y a des birdies à ramasser un peu partout. Ce sera plaisant d’être entouré de ma famille et de mes amis. Le Mackenzie Tour est en pause actuellement. C’est le temps de retrouver mes repères ».

Max Gilbert aura toutefois du pain sur la planche à son retour sur le Mackenzie Tour-PGA TOUR. Le jeune homme perdra son droit d’accès pour l’an prochain s’il ne termine pas dans le top 60 à la fin de la présente saison. Advenant cet échec, il devra obligatoirement passer par la phase des qualifications pour regagner sa place sur le circuit en 2018.

« Il va falloir que je me réveille. J’ai besoin de bien performer parce que je veux aussi jouer sur le circuit Web.com Tour. Les qualifs sont en septembre et octobre. Je me prépare aussi pour cela. C’est seulement de repartir la machine. C’est le bon moment et l’endroit tout désigné pour le faire », estime Gilbert, dont le premier départ est prévu en début de matinée au club Saint-Georges.

Des professionnels américains à surveiller

Disputé jusqu’à dimanche, l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins accueillera un contingent très relevé de 115 joueurs, dont le champion en titre Derek Gillespie, un membre régulier du Circuit PGA TOUR Latinoamérica.

Parmi les nombreux professionnels américains à surveiller, le vétéran Bobby Gage, qui a participé à l’Omnium américain senior en 2016 et à trois tournois du Circuit Champions Tour en 2017, foulera le parcours en après-midi.

Plusieurs Québécois tenteront de se tailler une place pour les rondes finales de samedi et dimanche, dont Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge), Sonny Michaud (La Tempête), Vincent Blanchette (Pinegrove), Jean-Philip Cornellier (Knowlton), Dave Lévesque (Château Bromont) et Marc-Étienne Bussières (Longchamp).

Selon Environnement Canada, des averses et des orages pourraient toutefois gâcher cette première journée d’activités à Saint-Georges.

Un lieutenant-gouverneur impressionné

Grand joueur de golf, le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, a fait tourner les têtes hier à titre d’invité d’honneur de la journée pro-am organisée en marge de l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins.

Malgré son agenda fort occupé, l’historien et avocat de 74 ans ne voulait pas rater l’occasion de disputer une ronde avec le favori local de la compétition, Max Gilbert.

L’histoire familiale de M. Doyon est d’ailleurs directement associée au golf. Son grand-père, Joseph Doyon, a notamment contribué à l’établissement du Club Royal Québec à Boischatel en 1925.

Fondé en 1874, le Quebec Golf Club avait décidé en 1923 d’établir ses nouveaux quartiers dans la MRC de La Côte-de-Beaupré en acquérant une partie des terres de Joseph Doyon. Son petit-fils, J. Michel, s’est alors initié au golf et au tennis dans les années 1960 puisqu’il comptait des oncles parmi les actionnaires du club.

Mousser l’intérêt du golf

« Les amateurs sont choyés de pouvoir assister à une compétition aussi importante à Saint-Georges. C’est bien de présenter de grands tournois dans les régions du Québec pour mousser l’intérêt du golf non seulement chez les amateurs, mais dans la population en général. Les milieux municipaux supportent de telles compétitions qui assurent des retombées économiques importantes », croit J. Michel Doyon.

En analysant le jeu de Gilbert, le lieutenant-gouverneur semblait ébloui par son talent et sa précision sur les verts. Selon lui, les techniques d’entraînement ont bien changé depuis sa jeunesse sur les allées du Club Royal Québec.

« Pour apprendre, il fallait frapper des balles et agir comme caddie pour voir les plus vieux sur le terrain. Je suis fier que ce jeune homme soit un produit de l’Université Laval qui encourage beaucoup le sport d’élite, qui n’était pas une tradition au Québec. Ce jeune peut être un modèle pour en faire rêver d’autres », explique M. Doyon.