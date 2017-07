L’achat d’un bateau ou d’une chaloupe représente un investissement de taille. Il faut donc tout faire pour le garder en bon état.

Lorsqu’on attache notre véhicule marin à un quai, on a vraiment intérêt à utiliser des défenses pour empêcher la coque de s’y frotter et de s’y cogner. Malgré tout, il arrive que ce genre de protection ne soit pas suffisante lorsqu’il y a beaucoup de vagues et de vent.

Il existe pourtant un système d’attache fort simple qui a fait ses preuves. Il s’agit des fouets d’amarrage, que nos cousins français appellent perches de mouillage et que nos voisins au Sud nomment mooring whips. Ces deux longues tiges de fibre de verre agissent un peu comme un ressort en éloignant continuellement le bateau du quai pour empêcher qu’il s’y endommage. On en voit peu au Québec, car elles coûtent relativement cher. En revanche, dans les grands ports de plaisance qui donnent accès à l’océan, on en aperçoit fréquemment, car les embarcations sont souvent plus volumineuses et dispendieuses.

Solution innovante

Lors d’une excursion dans la réserve faunique La Vérendrye, au camping de la baie des Sables, j’ai vu des attaches artisanales vraiment géniales et surtout économiques, conçues par deux employés de la Sépaq, Charles Moïse et Jean-Marie Benoît.

Ces bricoleurs se sont servis de tuyaux d’ABS de 3,8 cm (1 po.1/2) de circonférence et d’une longueur de 75 à 90 cm (30 à 36 pouces) pour fignoler leur système de protection. Ces derniers étaient déjà arqués, car ils provenaient d’un gros rouleau industriel. Si les morceaux en question avaient été droits, il aurait suffi de les chauffer pour leur inculquer la courbure voulue.

À la base, ils ont percé trois trous de part en part, destinés à recevoir les vis d’attache sur le bord du quai. Puis, ils ont foré à nouveau l’orifice sur le dessus, avec une mèche plus grosse, pour que la tête de la vis aille s’appuyer directement sur la paroi interne du tuyau et qu’elle ne touche pas aux bateaux.

Ils ont ensuite percé un trou de ½ pouce à environ 15 cm de l’extrémité. L’étape finale consistait à attacher la coque à la distance voulue, à faire des nœuds et à bien positionner le tout.

De tout pour tous

Les vacances estivales sont finalement arrivées. Ces moments de repos bien mérités coïncident malheureusement avec la période de l’année où il y a le plus d’accidents liés à la navigation de plaisance. Louis-Philippe Éthier de la firme d’accréditation Cartebateau.com tenait à rappeler aux pêcheurs et aux plaisanciers que parmi toutes les provinces canadiennes, c’est le Québec qui a le record des décès reliés à l’eau. Il ajoutait aussi que 80 % des victimes ne portaient pas leur VFI et que dans 61 % des cas, le port du VFI aurait pu éviter la noyade. Contrairement à ce qu’on pense, la majorité des victimes n’étaient pas des jeunes, mais plutôt des personnes âgées de 40 à

59 ans. Un autre facteur non négligeable est l’alcool puisqu’une personne sur trois avait consommé. Alors, avant de prendre le large, n’oubliez pas de porter votre VFI, de ne pas consommer d’alcool, de dire à vos proches où vous allez naviguer et pour combien de temps, de vérifier la météo et de respecter les limites de vitesse. Finalement, assurez-vous de suivre une formation appropriée pour obtenir votre carte de conducteur d’embarcation de plaisance.

Afin de souligner la 30e année d’activité de l’Association chasse et pêche Lac-du-Cerf, le conseil d’administration offrira un prix d’envergure aux amants de la randonnée en quad et de pêche qui fréquentent les petits lacs des environs ensemencés par l’ACPLC. Ainsi, lors du tournoi de pêche annuel, les 28, 29 et 30 juillet prochains, un ensemble comprenant une embarcation légère, une remorque conçue spécialement pour les VTT, un moteur électrique, une batterie à décharge profonde et un sonar sera remis à titre de grand prix. Il y aura également plus de 3000 $ qui seront remis aux participants le 30 juillet. Le tout sera suivi d’un souper méchoui. Les bénéfices serviront à ensemencer des dorés et des truites mouchetées. Pour en savoir plus, visitez le site www.facebook.com/chassepechelacducerf/

Plusieurs citoyens des Hautes-Laurentides sont en furie, car :

après avoir déposé une étude indépendante recommandant la conservation des activités piscicoles de Lac-des-Écorces pour le support des activités de pêche ;

après avoir rencontré le ministre des forêts, faune et parc (monsieur Luc Blanchet) afin de faire valoir les avantages de ne pas fermer la station ;

après que la MRC (représentant les 17 municipalités du territoire) ait communiqué au ministre l’importance de conserver la station ;

après avoir obtenu, par l’accès à l’information, des documents n’appuyant pas les raisons de la prise de décision du ministre ;

après avoir récolté 4 077 signatures d’une pétition demandant le maintien des activités à la station piscicole de Lac-des-Écorces ;

après avoir déposé la pétition à l’Assemblée nationale, avoir posé des questions en chambre au ministre et avoir fait un débat de fin de séance de 12 minutes ;

après avoir barré la route 117 à la hauteur de la municipalité de Lac-des-Écorces pour manifester l’importance de conserver l’activité économique générée par l’État québécois dans les Hautes-Laurentides ;

Le ministre n’a toujours pas démontré d’ouverture d’esprit à ce sujet et semble toujours déterminé à fermer la station piscicole de Lac-des-Écorces.