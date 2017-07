Saison terminée pour Novak Djokovic

Le joueur de tennis Novak Djokovic a officiellement annoncé mercredi qu’il mettait un terme à sa saison en raison de sa blessure au coude droit.

«Tous les médecins que j’ai consultés et les spécialistes que j’ai rencontrés, en Serbie et partout dans le monde, étaient d’accord pour dire que cette blessure nécessite du repos. Un arrêt prolongé est inévitable», a dit le Serbe par communiqué.

«Je prendrais tous les moyens nécessaires pour me rétablir. Je vais me servir de la période à venir pour renforcer mon corps et améliorer certains éléments de mon jeu que je n’ai pas eu l’occasion de travailler durant les dernières années en raison de l’horaire chargé», a ajouté l’ancien numéro un mondial qui a tenu une conférence de presse à Belgrade pour faire part de sa décision.

Le quatrième meilleur joueur de l’ATP s’était retiré du tournoi de Wimbledon pendant son match de quart de finale contre le Tchèque Tomas Berdych en raison de douleurs au coude droit.

«Mon coude me fait mal parce que je joue trop et cela me dérange constamment au service, ainsi que sur mon coup droit», a précisé Djokovic en mentionnant que son corps «a ses limites».

Le Serbe manquera donc la Coupe Rogers à Montréal ainsi que les Internationaux des États-Unis.

Djokovic espère faire son retour aux prochains Internationaux d’Australie en janvier, son tournoi fétiche où il est le joueur le plus titré à égalité avec le légendaire Roy Emerson.

Un tournoi d'où il a été sorti sans gloire cette année dès le deuxième tour face au modeste ouzbek Denis Istomin (117e mondial).