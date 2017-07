Sugar Sammy de retour à Montréal pour deux soirs

MONTRÉAL | L’humoriste Sugar Sammy rayonne à l’étranger, mais il est de retour à Montréal pour le gala international du festival Just for Laughs, le pendant anglophone de Juste pour rire, qui sera présenté les jeudi 27 et vendredi 28 juillet.

En entrevue avec Marie-Andrée Poulin, l’humoriste a parlé de sa tournée à l’étranger, à Paris, mais aussi à New York.

«Pour moi, c’était un rêve depuis que je suis enfant d’être en tête d’affiche chez Carolines. Et d’être là, à Times Square, que ça se concrétise, c’était très spécial», a-t-il expliqué, visiblement ravi de cette expérience.

Bonne nouvelle pour ses admirateurs, Sugar Sammy présente à Montréal le gala international de Just for Laughs, pour deux soirs seulement, où «sept des plus grandes stars dans leur propre pays amènent leurs sept meilleures minutes» sur scène.

«C’est quelque chose d’important que ça me représente, et ça me représente beaucoup parce que j’ai grandi à Côte-des-Neiges, qui est le quartier le plus multiculturel au Québec. J’ai vécu au milieu de toutes ces nationalités-là, ces langues-là», a confié Sugar Sammy.

Après son passage à Montréal, l’humoriste prendra trois semaines de vacances avant de repartir en tournée à Paris et au Canada.