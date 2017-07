Une tempête sur Twitter

D’ordinaire, la rencontre estivale entre l’Impact et ses détenteurs d’abonnement de saison est l’occasion de faire le point et parfois de présenter une nouvelle acquisition, comme ce fut le cas avec Didier Drogba, en 2015. Le ton était bien différent mardi soir.

Dans un élan de franchise, Joey Saputo a reconnu qu’il était de plus en plus difficile de rivaliser avec des clubs aux poches profondes comme Toronto et Atlanta.