Sept faits qui prouvent qu'Andrei Markov a été l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Canadien

Andrei Markov a disputé 16 saisons dans l'uniforme du Tricolore. Malgré un séjour plus qu'impressionnant à Montréal, le défenseur russe terminera sa carrière sous d'autres cieux.

Selon Renaud Lavoie de TVA Sports, Markov a refusé l'offre d'une saison du directeur général du Canadien Marc Bergevin.

Il continuera son parcours professionnel dans la KHL, a-t-il confirmé en point de presse jeudi.

Repêché en 1998 au sixième tour, il quitte la seule formation pour laquelle il a évolué pendant sa carrière.

Voici sept statistiques (tirées du site historique du Tricolore) qui prouvent que Markov a été l'un des grands défenseurs de l'histoire du Canadien.

990 matchs joués en saison régulière

C'est 222 de moins que Larry Robinson, au premier rang des défenseurs à ce chapitre. Ce total est bon pour le sixième rang, tous patineurs confondus.

119 buts

Markov fait partie d'un club sélect de défenseurs qui ont marqué 100 buts avec le Canadien en carrière. Les autres membres font tous partie du Temple de la renommée du hockey: Serge Savard (100 buts), Guy Lapointe (166 buts) et Larry Robinson (197 buts).

453 mentions d'aide

Vous le devinerez, seul Larry Robinson dépasse Markov à ce chapitre (686). Le numéro 79 a presque 50 passes d'avance sur Guy Lapointe.

572 points

Le russe de 38 ans se retrouve encore dans le top 3 dans cette catégorie, à égalité au deuxième rang avec Guy Lapointe.

Un général en avantage numérique

​Markov a longtemps joué un rôle important au sein de l'avantage numérique du Canadien, et ses statistiques parlent dans le même sens.

Ses 60 buts en supériorité numérique le placent en deuxième position, cinq derrière Robinson et trois devant Guy Lapointe.

Toutes positions confondues, il est huitième.

Au total, il aura inscrit 294 points lorsque son équipe profitait de l'avantage d'un homme.

Opportuniste

Peu de défenseurs du Canadien peuvent se vanter d'avoir marqué dix buts gagnants au fil des saisons.

Markov, lui, joint le club sélect des 20 buts gagnants, bon pour un top 3 avec les deux autres joueurs d'exception qu'on nomme depuis le début de ce texte.

Ses 1627 tirs au filet lui confèrent la troisième position dans cette catégorie.

Il a mangé la glace

Souvent le joueur le plus utilisé par son entraîneur, Markov a cumulé plus de 413 heures de jeu sur la patinoire, selon ses moyennes en saison et en séries. C'est l'équivalent de 19 jours consécutifs. Et ça, ça ne compte pas les moments où il était sur le banc.