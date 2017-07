27 vedettes que tu pourrais peut-être croiser à Osheaga

Quand le week-end d'Osheaga bat son plein, c’est impossible d'échapper aux nombreuses publications des amis(es) et personnalités publiques sur les réseaux sociaux.

En plus d'être l'un des festivals de musique les plus courus, Osheaga est également l'occasion idéale pour faire du spotting des vedettes qui se déplacent en grand nombre pour faire le party dans la zone VIP.

En se basant sur des calculs hyper scientifiques (pas vraiment), on a établi qu'il y aurait de bonnes chances que ces 27 vedettes québécoises et internationales soient des festivités d'Osheaga 2017.

1. Anne-Marie Witthenshaw

L'animatrice d'Indice UV est une habituée du festival, année après année.

On regarde le début du set de @cypresshill et @koriass trip à fond de voir ses idoles. #tandem 😂😂😂😂 Une publication partagée par ANNE-MARIE WITHENSHAW (@amwithenshaw) le 29 Juil. 2016 à 15h40 PDT

2. Elle Fanning

La blonde devrait être à Montréal pour filmer Teen Spirit.

Floating On Flowers!!!!!! 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼Thank you forever @gucci #howtotalktogirlsatparties Une publication partagée par Elle Fanning (@ellefanning) le 21 Mai 2017 à 20h01 PDT

3. Herby Moreau

Enough said.

@osheaga avec @melaniejoly Une publication partagée par Herby Moreau (@herbymoreau) le 30 Juil. 2016 à 22h19 PDT

4. Selena Gomez

La blonde de The Weeknd sera-t-elle là pour encourager son chum sur scène? À suivre!

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 14 Juin 2017 à 17h15 PDT

5. Millie Brady

Également de la production de Teen Spirit, la belle Millie pourrait bien venir danser sur les derniers succès des têtes d'affiche d'Osheaga.

Une publication partagée par Millie Brady (@millie_brady) le 11 Mai 2017 à 4h27 PDT

6. Sophie Turner

Celle que l'on a connue dans Game of Thrones est de passage à Montréal pour le tournage de X-Men : Dark Phoenix. On l'a vu il y a quelques semaines en train de manger des salades au Mandy's.

Une publication partagée par Sophie Turner (@sophiet) le 24 Juin 2017 à 19h58 PDT

7. Pénélope McQuade

L'animatrice ne manque pas une occasion de turn-up dans les événements estivaux.

Une publication partagée par Pénélope McQuade (@penelopemcquade) le 8 Juil. 2017 à 18h05 PDT

8. Valérie Roberts

Celle qui célèbre son mariage avec Martin Juneau cette année est une abonnée d'Osheaga depuis de nombreuses années.

Plaisir d'été. 🌞 📷 : @miss__dez Une publication partagée par Valerie Roberts (@robertsval) le 5 Sept. 2016 à 11h00 PDT

9. Joe Jonas

Pas de concert en vue pour lui et son groupe DNCE entre le 29 juillet et le 10 août... Joe viendra-t-il rejoindre sa blonde, Sophie Turner, à Montréal? C'est bien possible!

Une publication partagée par J O E J O N A S (@joejonas) le 2 Juil. 2017 à 20h42 PDT

10. Jennifer Lawrence

On n'a pas encore spotté l'actrice la mieux payée d'Hollywood en ville cette année, malgré le tournage de X-Men: Dark Phoenix qui bat son plein. Osheaga sera peut-être l'occasion de croiser la star.

Une publication partagée par Jennifer Lawrence (@jenniferlawrencepx) le 25 Juil. 2017 à 1h42 PDT

11. Eugenie Bouchard

Genie Bouchard est venue au festival l'an dernier.

Une publication partagée par Genie Bouchard (@geniebouchard) le 2 Nov. 2016 à 12h38 PDT

12. Béatrice Bouchard

La soeur d'Eugénie est une festivalière aguerrie. Il est presque certain qu'elle sera encore à Osheaga cette année.

⚓️⚓️⚓️ Une publication partagée par Beatrice Bouchard (@beatricebouchard) le 21 Août 2014 à 9h41 PDT

13. Nicolas Hoult

Aussi en tournage pour la prochaine mouture de X-Men, l'acteur de 27 ans pourrait bien venir chanter quelques tounes de Lorde lors du festival.

Une publication partagée par Nicholas Hoult (@nicholashoult) le 3 Mars 2017 à 9h36 PST

14. Taylor Swift

Parlant de Lorde, est-ce que sa BFF viendra l'encourager à Montréal? On extrapole un peu, mais qui sait ?

Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 8 Nov. 2016 à 8h01 PST

15. Joey Scarpellino

On peut croiser Joey dans plusieurs événements mondains et Osheaga ne manquera certainement pas à l'agenda de l'acteur.

Une publication partagée par Joey Scarpellino (@jscarpellino) le 5 Juil. 2017 à 10h19 PDT

16. Jessica Chastain

Jessica Chastain tourne pour X-Men cet été et est BFF avec Xavier Dolan, originaire de la métropole. Les chances sont élevées!

Une publication partagée par Jessica Chastain (@jessicachastain) le 13 Mai 2017 à 6h47 PDT

17. Michael Fassbender

Magneto tripe peut-être sur Run The Jewels.

Une publication partagée par Michael Fassbender (@officialmichaelfassbender) le 4 Juin 2015 à 5h18 PDT

18. James McAvoy

James a amplement documenté son séjour à Montréal, de son expédition au Marché Atwater jusqu'aux clochers des églises. On espère le voir se dandiner sur du Vance Joy!

Can you hear a ringing sound? #guyswhothinktheyrefunny Une publication partagée par James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal) le 14 Juil. 2017 à 16h08 PDT

Une publication partagée par James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal) le 15 Juil. 2017 à 15h13 PDT

19. Claudine Prévost

La sympathique Claudine ne manque pas une occasion d'écouter de la bonne musique en plein air. La nouvelle maman va-t-elle faire exception cette année?

Une publication partagée par C l a u d i n e P r é v o s t (@claudineprevost) le 20 Juil. 2017 à 10h24 PDT

20. Alicia Vikander

La blonde de Fassbender pourrait bien être en ville avec son chéri. À suivre.

Une publication partagée par Alicia Vikander (@aliciavikanderdaily) le 5 Juil. 2017 à 11h26 PDT

21. Marina Bastarache et P.O Beaudoin

On a même pas un seul doute : P.O et Marina y seront.

OSHEAGA avec la + belle! ( couronne de fleur en prime) #osheaga2016 #POetMARINA Une publication partagée par PO Beaudoin (@pobeaudoin) le 29 Juil. 2016 à 16h55 PDT

22. Beyoncé

Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, car elle vient quand même d'accoucher de jumeaux, mais on ne sait jamais : Beyoncé va peut-être venir voir sa soeur Solange performer.

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 14 Juil. 2017 à 11h38 PDT

23. Sarah-Jeanne Labrosse

L'actrice du Chalet a souvent été vue lors des éditions passées du populaire festival de musique.

Une publication partagée par sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) le 27 Juil. 2017 à 16h54 PDT

24. Elle Evans

La mannequin et blonde du chanteur de Muse viendra-t-elle voir son chéri à l'oeuvre?

Une publication partagée par e l l e . e v a n s 🦋 (@elloelle) le 9 Juin 2017 à 20h50 PDT

25. Olivia Munn

L'actrice est nouvellement célibataire et pourrait bien faire la fête dans le VIP entre deux scènes de X-Men.

Une publication partagée par Olivia Munn (@oliviamunn) le 23 Juil. 2017 à 14h11 PDT

26. Guillaume Lambert

Ça prend au moins un acteur de Like-moi pour la forme.

Une publication partagée par Guillaume Lambert (@guillaumlamber) le 11 Juil. 2017 à 6h24 PDT

27. Lil Wayne

Puisqu'il chante avec la belle Solange dans la pièce Mad, le rappeur viendra peut-être faire une apparition surprise sur scène (et parmi la foule).