Aleksandra Wozniak surprise à Granby

GRANBY | Championne du Challenger de Gatineau le week-end passé, Aleksandra Wozniak a été freinée à sa deuxième sortie, jeudi soir, à Granby. La Québécoise s’est retrouvée à court de solutions contre l’Allemande Sarah Rebecca Sekulic, victorieuse en des manches de 6-0 et 6-4.



Le match a été interrompu pendant plus d’une heure à cause de la pluie, à 5-4. À la reprise, Wozniak a été incapable d’imposer son rythme comme elle avait commencé à le faire avant que Mère nature s’en mêle alors que l’athlète de Blainville avait effacé un déficit de 2-4.



«Mon adversaire a vraiment bien joué et elle était dans sa zone. Elle a commencé le match en force et elle était très agressive, a souligné la 317e joueuse mondiale, tout en reconnaissant qu’il est difficile de reprendre l’action avec une aussi longue pause. Je dirais que c’était une journée parfaite pour elle. Elle m’a surpris, je dois lui donner le crédit.»



Au moment d’envoyer ces lignes, la jeune sensation Denis Shapovalov amorçait son match de deuxième tour sur le court central.



Polansky près de Montréal

En défaisant le Colombien Alejandro Gonzalez en trois sets de 6-4, 3-6 et 6-0 pour se qualifier en quarts de finale, Peter Polansky a fait un pas de plus vers le tableau principal de la Coupe Rogers de Montréal.

Finaliste à Winnipeg et à Gatineau au cours des dernières semaines, l’Ontarien a pris une sérieuse option sur un laissez-passer avec cette autre semaine fructueuse.

«J’aimerais te dire oui, mais bien des choses peuvent survenir et il n’y a aucune garantie, a répondu la 118e raquette mondiale à sa sortie du terrain. Je ne m’attendais pas à avoir un laissez-passer, mais ce serait formidable d’en avoir un pour jouer dans le tableau principal. Je crois que mon niveau de jeu montre que je suis le meilleur Canadien présentement, après Milos [Raonic] et Vasek [Pospisil]. Ce serait vraiment agréable de jouer une fois de plus devant la foule de Montréal au tableau principal.»

Lui reste-t-il suffisamment d’énergie dans le réservoir pour se rendre jusqu’aux rondes du week-end?

«C’est une bonne question! C’est toujours dur des matchs en trois manches, particulièrement aujourd’hui alors qu’il faisait chaud, a avoué Polansky, ajoutant avoir ressenti de la fatigue au début du troisième engagement. C’était plus physique que les derniers que j’ai joués. Je vais me reposer et espérer que tout aille bien pour demain.»

Schnur trime dur

Pour une deuxième fois en trois semaines, Brayden Schnur foulera le terrain en quarts de finale, lui qui avait aussi atteint cette étape à Winnipeg. Schnur a écarté le troisième favori Go Soeda, non sans peine, l’emportant en trois manches de 6-4, 6-7 (5) et 7-5 dans un match qui a duré près de 2h30.

En cas de victoire de Shapovalov, cela signifierait qu’il y aurait trois représentants de l’unifolié en lutte pour les demi-finales.

Si la pluie a retardé le programme du soir, il avait été de même en début de journée alors que les premiers matchs n'ont début que vers 13h.