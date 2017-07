Campagne trompeuse

Le jour J est enfin arrivé. Arcade Fire lance aujourd’hui son nouvel album, Everything Now, au terme d’une campagne promotionnelle qui est loin d’avoir fait l’unanimité.

Au cours des dernières semaines, plusieurs nouvelles étranges ont été relayées à propos de la formation montréalaise, via les réseaux sociaux.

Sur un faux site ressemblant à s’y méprendre à celui du magazine Billboard, un article signé par un certain Jeff McGuinness fait état de poursuites déposées par le groupe contre des artistes comme Katy Perry et Fall Out Boy. On y explique que les musiciens revendiquent des droits d’auteur sur le Millennial Whoop — séquence phare de leur pièce Wake Up — « reproduite » par nombre d’artistes, depuis 2004.

Endettés ?

Un autre texte, accessible cette fois-ci via le site hollywooodreporter.co (et non hollywoodreporter.com), rapporte que le groupe s’est lourdement endetté après avoir été impliqué dans un projet de vidéo avec Terry Gilliam. Cette fausse nouvelle, qui a été partagée par le réalisateur sur Twitter, a même fait l’objet d’un article publié par le National Post, il y a quelques jours. Le quotidien canadien a rectifié les faits, depuis.

Cette série de « fake news (fausses nouvelles) » qui, selon Vice, s’est déclinée sur plusieurs sites web créés par Sony Music, entreprise qui gère Columbia Records, la maison de disques d’Arcade Fire, ferait donc partie de la stratégie marketing entourant la sortie d’Everything Now.

Démêler le vrai du faux

Si, pour certains, il était évident que ces articles donnaient dans la « parodie », la frontière entre le vrai et le faux est devenue plus floue lorsque les détenteurs de billets pour le lancement officiel de l’album (qui a eu lieu à Brooklyn, hier soir) ont reçu un courriel concernant l’imposition d’un code vestimentaire.

On leur demandait, entre autres, d’arborer une tenue « tendance » et de ne pas porter des shorts, des sandales « flip-flop », des chandails courts et des casquettes de baseball. Le message indiquait également que les organisateurs se réservaient le droit de refuser l’entrée aux personnes n’ayant pas suivi ces règles.

Évidemment, la nouvelle a déplu à de nombreux fans. Le groupe s’est d’ailleurs rétracté, en début de semaine, expliquant que c’est le gestionnaire de ses réseaux sociaux qui avait pris cette initiative, et ce, à son insu.