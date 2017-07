De l’enfer au firmament

COOPERSTOWN, État de New York | Tim Raines entrera par la grande porte dimanche au Temple de la renommée du baseball, mais cet ultime honneur qu’un athlète peut recevoir dans une carrière n’aurait jamais été rendu possible s’il n’était pas sorti des portes de l’enfer de la drogue en 1982.

L’ancien voltigeur étoile des Expos consacre d’ailleurs le premier chapitre de son autobiographie intitulée « Rock Solid, my life in Baseball’s Fast Lane » (Éditions HarperCollins) à cette époque trouble de sa vie où il a dû vaincre ses démons.

Ça lui fait apprécier davantage sa présence aujourd’hui au firmament du baseball.

« Je me suis dit qu’il valait mieux aborder le sujet dès le départ afin que les gens puissent ensuite se concentrer sur la lecture de chapitres beaucoup plus heureux de ma carrière », explique Raines.

« J’ai voulu démontrer qu’un individu peut s’extirper d’une période

difficile de sa vie en faisant preuve de volonté, de détermination, ajoute-t-il. J’avais 21 ans, je faisais beaucoup d’argent et je me retrouvais dans une ville, Montréal, où les gens aiment bien faire la fête. Je suis tombé dans le piège. »

Raines raconte en détail cet épisode très sombre de sa vie et qui lui a d’ailleurs valu de témoigner devant une cour à Pittsburgh en 1985 au sujet des problèmes reliés à l’usage répandu de la cocaïne au baseball.

Il amorce la rédaction du premier chapitre de son livre en soulignant la date du dimanche 27 juin 1982, lorsqu’il avait aidé les Expos à vaincre les Pirates de Pittsburgh au Stade olympique en offrant un rendement de trois coups sûrs, deux buts sur balles et trois buts volés.

« C’était une bonne performance, surtout lorsqu’on pense que je n’avais pas dormi de la nuit, ayant préféré faire la fête sur la rue Crescent, écrit Raines. J’ai poursuivi ça le dimanche soir ainsi que le lundi, puisque l’équipe n’avait pas de match prévu au calendrier ce jour-là. »

Il a cru qu’il allait mourir

Il confie que pendant 48 heures, il a visité plusieurs endroits au centre-ville de Montréal où il pouvait se procurer facilement de la cocaïne et la consommer sur place.

« J’étais carrément perdu dans le brouillard, explique Raines. Je me suis mis à apercevoir des objets qui n’étaient pas là et à entendre des voix. Après deux jours de consommation intensive, j’étais vidé de toute énergie et de mes émotions.

« Je me suis retrouvé étendu sur le plancher de mon appartement au Château Lincoln, fixant le plafond avec l’impression que j’étais en train de mourir. Je n’avais pas dormi depuis trois jours, peut-être cinq. J’avais perdu le décompte. Je craignais de m’endormir et de ne plus jamais me réveiller. »

Raines relate que les Expos reprenaient l’action le mardi soir, mais qu’il était incapable de sortir de son appartement.

« J’avais l’impression que les murs se refermaient sur moi, écrit-il. Les effets de la cocaïne s’étaient emparés de mon corps et de mon esprit. La sonnerie du téléphone m’a sorti de ce marasme. Je me suis roulé jusqu’à l’appareil pour décrocher le récepteur. Mes efforts confirmaient que j’avais réellement besoin d’aide, car la plupart des toxicomanes seraient restés sur place. »

La visite du docteur Broderick

L’appel provenait d’un membre de l’organisation des Expos qui s’interrogeait à savoir où Raines se trouvait puisque le match contre les Mets était sur le point de commencer.

« La peur que mon secret soit révélé sur la place publique a réveillé mes sens, raconte Raines. J’ai répondu à cette personne que j’avais été victime d’un empoisonnement alimentaire et que j’avais terriblement mal à la tête, en espérant que mes excuses allaient avoir du sens. D’avoir raté ce match contre les Mets fut un mal pour un bien, car les Expos ont demandé au docteur Robert Broderick de venir me rencontrer à mon appartement.

« Je me souviens lui avoir dit, lorsqu’il a sonné à la porte, de m’accorder un peu de temps, question d’enfiler des vêtements, mais c’était plutôt pour aller à la salle de bain dans le but de me débarrasser de la poudre blanche que j’avais sur les mains. En actionnant la chasse d’eau, je me suis demandé pourquoi j’éliminais ainsi des centaines de dollars de coke dans les toilettes. C’est un problème que connaissent les toxicomanes.

« J’avais beau avoir jeté la poudre, le docteur a vite constaté que je ne souffrais pas d’un empoisonnement alimentaire. J’ai dû tout lui avouer et le lendemain, j’ai eu une rencontre avec le président et directeur général de l’équipe, John McHale. Il m’a écouté et il ne s’est pas mis en colère.

« Il a agi comme un bon père compréhensif. Monsieur McHale est même venu me reconduire deux fois par semaine à des sessions de thérapie, et une fois la saison terminée, je me suis fait soigner dans un centre de réadaptation en Californie. »

Raines avoue qu’il l’a échappé belle et que sans l’aide des Expos et de son grand ami Andre Dawson, il aurait pu facilement bousiller sa carrière.

Un fléau

« L’usage de la cocaïne était très répandu au début des années 1980, souligne-t-il. Cette drogue a fait des ravages dans le monde du baseball bien avant l’arrivée des stéroïdes. Je ne pensais jamais que j’allais tomber dans le piège, moi qui n’avais jamais bu, fumé la cigarette ou pris de la drogue avant mon arrivée avec les Expos. Ça m’a servi de leçon pour le reste de ma vie. »

Raines explique que la gloire est arrivée trop rapidement dans son cas. Dès sa saison recrue en 1981, il a frappé pour une moyenne de plus de ,300 et il a capté l’attention du baseball majeur en réussissant 71 vols de but en 88 matchs seulement.

Il a été invité à participer au match des étoiles. On parlait de lui partout à travers la ligue, et il aurait gagné le titre de recrue de l’année dans la Ligue nationale si le lanceur Fernando Valenzuela n’avait pas brillé encore plus que lui à ses débuts avec les Dodgers de Los Angeles.

« Le processus d’acquisition de cette maturité dont on parle beaucoup chez les jeunes aurait été plus facile si je n’avais pas connu autant de succès dès le départ, mentionne Raines. Je voulais faire le party à la manière des rock stars. »

Il écrit qu’il a fait l’expérience de consommer de la cocaïne pour la première fois avec des connaissances dans sa ville natale de Sanford, en Floride, durant l’hiver de 1981-1982.

Trop d’argent dans ses poches

« J’ai vite développé une dépendance à cette drogue et ça s’est poursuivi à mon retour à Montréal au printemps 1982. Je me tenais avec le mauvais groupe de joueurs, des gars qui en consommaient depuis longtemps, et je trouvais que ça ne semblait pas affecter leurs performances sur le terrain.

« Pour la première fois de ma vie, j’avais les poches pleines d’argent. Je venais de signer un contrat qui faisait passer mon salaire de 35 000 $ à 200 000 $. Ça me permettait de dépenser 1000 $ par semaine en cocaïne. Je ne pensais pas que j’allais devenir accro. Je croyais être capable de m’arrêter quand je le voulais.

« J’étais naïf. Je suis tombé dans un cercle vicieux. C’est si facile d’emprunter la mauvaise voie lorsqu’on est jeune. »

Son épouse Virginia était consciente des problèmes de consommation de son mari et elle jetait parfois la drogue dans le drain de l’évier à l’appartement.

Elle a bien tenté de lui faire entendre raison, mais c’est lui qui devait se prendre en main pour sortir de cet enfer. Et il a réussi.

Il rectifie les faits

Dans cette autobiographie, Raines tient à rectifier les faits au sujet des histoires qu’on véhiculait à son sujet comme quoi il gardait un sac de cocaïne dans la poche arrière de son pantalon durant les matchs et qu’il hésitait à glisser sur les sentiers de crainte que le sac se déchire.

« S’il est vrai que je me rendais au vestiaire entre les manches pour consommer une ligne de coke, d’avoir répandu la rumeur que je préférais plonger tête première pour voler un but au lieu de glisser sur mes jambes était nettement exagéré. J’ai toujours aimé plonger tête première pour réussir mes larcins. »

Il admet, cependant, qu’en plusieurs occasions, il était « gelé » au point de ne pas bien apercevoir la balle lorsqu’il était au bâton ou au champ extérieur.

« Plusieurs fois, je reculais de ma position à la plaque alors que le lancer était dans la zone des prises, explique Raines. C’était gênant.»

Pas autant que ce jour en 1985 où il a dû témoigner devant une cour de Pittsburgh pour répondre à des questions d’un juge au sujet de l’épidémie de cocaïne dans le monde du baseball.

Les bonnes lignes blanches...

« On parlait alors de Tim Raines, le consommateur de cocaïne, au lieu de Tim Raines, le joueur de baseball, écrit-il. Heureusement que j’ai su m’en sortir en demandant de l’aide, car j’aurais pu aisément ruiner ma carrière.

« La drogue ne vous libère en rien. Elle vous limite, en fait. Une fois guéri, je me suis bien juré que les seules lignes blanches que je voulais voir étaient celles sur le terrain... »

Il mentionne dans son livre qu’un ex-coéquipier a déjà voulu lui emprunter de l’argent, lors d’un match d’anciens, pour se procurer de la drogue.

« Ce type, ç’aurait pu être moi si je n’avais pas décidé de me guérir de cette dépendance à la cocaïne. »

Raines a toujours été très reconnaissant envers Andre Dawson de l’avoir pris sous son aile dans les moments difficiles.

Et il ne peut s’empêcher de penser à ce que les Expos auraient pu accomplir en 1982 si quelques coéquipiers et lui n’avaient pas été aux prises avec des problèmes de consommation de drogues.

« Ça nous a possiblement privés d’un championnat ou d’une participation à la Série mondiale, avance Raines. Ce fut assurément un facteur négatif qui a pesé dans la balance. »