Gillespie et Ménard prennent la tête à l’Omnium du Québec

SAINT-GEORGES | Pour éviter des pointages gigantesques au Club de golf Saint-Georges, le Circuit Canada Pro a volontairement abaissé la normale du parcours à 70 en vue de l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins. Derek Gillespie et Raoul Ménard semblent vouloir faire fi de cette directrive cette semaine en Beauce.

Malgré des conditions pluvieuses en matinée, Gillespie a réalisé un impressionnant total de neuf oiselets pour ramener une carte de 62 (-8). L’Ontarien a effectué son seul faux pas au 14e trou en réalisant un boguey sur une normale 4.

«Mon groupe a bien joué devant moi. J’ai été chanceux puisque je n’ai pas joué aussi longtemps sous la pluie que certains des autres joueurs. J’aurais pu notamment envoyer ma balle à l’eau au 10e, mais je m’en suis sortie avec la normale et j’ai enchainé avec deux birdies. Ce n’est que la première journée et on verra ce qui se passera pour la suite», a indiqué le champion en titre du tournoi.

Disputant sa première ronde sous le soleil en après-midi, Ménard a disputé un exceptionnel deuxième neuf en inscrivant sept oiselets pour lui-aussi terminer avec un pointage de -8. Il a échoué ses deux autres tentatives de birdies chaque fois de quelques centimètres.

«Ça fait trois semaines que je rate la coupure dans les tournois du Mackenzie Tour. Ça m’a fouetté. J’ai changé mon putter et j’ai travaillé sur mes coups roulés. C’est là que ça se passe et j’en suis bien heureux. Ça débloqué sur le retour. J’ai mon plan de match pour la fin de semaine. Si je le réussis, je ne devrais pas être loin de la vérité dimanche», croit le golfeur de L’Ange-Gardien.

Six compétiteurs au deuxième rang

Gillespie et Ménard devront continuer d’attaquer le terrain vendredi s’ils veulent converser leur avance. Un surprenant total de six golfeurs, dont les Québécois Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge), Sonny Michaud (La Tempête) et Marc-Étienne Bussières (Longchamp), se partageait le deuxième rang du classement général à l’issue de la journée initiale des pointages identiques de 65 (-5).

Le favori local de la compétition, Max Gilbert, ne se réjouissait pas de sa carte de 68. Le golfeur de Saint-Georges a peiné sur les verts malgré quatre oiselets réussis devant une foule imposante sur le terrain.

«J’ai de la misère sur les greens. Je commets de grosses erreurs. À chaque coup d’approche, j’ai plus de peur de les rater que de les réussir. Il faut que je travaille là-dessus. Mes birdies auraient pu facilement être des aigles. Ce n’est pas une grosse journée de travail», a expliqué Gilbert.

Preuve que le Club Saint-Georges plaît aux joueurs inscrits à l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins, 35 golfeurs ont enregistré des pointages sous la normale. Le vétéran Bobby Gage, qui a participé à l’Omnium américain senior en 2016 et à trois tournois du Circuit Champions Tour en 2017, a joué 69 (-1). Il est présentement à égalité au 23e rang.

Apprendre le golf au nord du 49e parallèle

Originaire de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard détonne de ses collègues du sud des États-Unis qui ont profité de conditions optimales pour développer leur passion du golf. L’athlète affilié au Club Cap-Rouge s’est exercé toute sa jeunesse sur le parcours le plus au nord du Québec, situé à trois heures de route du terrain 18 trous le plus près, souvent embourbé de neige et où les moustiques font la loi une bonne partie de l’été.

«Il faut être fait fort pour jouer au golf à Chibougamau», rigole Bédard, auteur d’une carte de 65 (-5) lors de la première ronde de l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins disputé jeudi au Club Saint-Georges.

Étoile montante du Circuit Canada Pro, la recrue de 22 ans doit cette route vers l’excellence à son père, Daniel Bédard. Ce dernier agissait comme directeur général du Club Chibougamau au moment où il a frappé ses premières balles à l’âge de quatre ans.

«Au lieu de me faire garder l’été, je suivais mon père partout. La beauté de demeurer dans une région éloignée est que j’avais accès au terrain à n’importe quelle heure de la journée. Je pratiquais tout le temps et mon père me laissait jouer le neuf trous quatre ou cinq fois par jour. J’ai fait mon premier tournoi à sept ans au Lac Saint-Jean. Mes parents et mes grands-parents m’ont voyagé partout et je ne serais pas ici aujourd’hui sans eux», ajoute Pierre-Alexandre Bédard.

Premier cours de golf à 14 ans

Puisque le Club Chibougamau ne comptait pas sur la présence d’un professionnel, le jeune homme a attendu à son 14e anniversaire pour suivre son véritable premier cours de golf.

«J’avais appris sur le tas, mais il fallu que je fasse des gros changements sur mon swing. Je peux affronter n’importe quel parcours, qu’il soit montagneux ou plat. Contrairement à certains jeunes dans les grands centres, j’ai toujours joué au feeling sans ressentir de pression. Ce fût un grand avantage d’avoir fait mon chemin seul à Chibougamau», estime-t-il.

Tableau des meneurs – Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins

Normale 70- Première ronde

1. Derek Gillespie (Oshawa, ON) -8, 62

2. Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge, QC) -5, 65

2. Marc-Étienne Bussières (Longchamps, QC) -5, 65

2. Sonny Michaud (La Tempête, QC) -5, 65

2. David Morland IV (Innisfil, ON) -5, 65

2. Vaita Guillaume (Fuguay, USA) -5, 65

2. David Sanders (Mt. Laurel, USA) -5, 65

7. Zachary Edmondson (Morrisville, USA) -4, 66

8. Mitch Sutton (London, ON) -3, 67

8. Stephane Dubois (Brantford, ON) -3 67