«Je ferai tout mon possible pour honorer la ville»- Jane Krakowski

Jane Krakowski, star américaine des séries 30 Rock et Unbreakable Kimmy Schmidt, débarque à Montréal pour animer son tout premier gala Just for Laughs. Le Journal s’est entretenu avec l’actrice pour discuter de cette soirée et de son amour pour la métropole. Photo courtoisie On vous a aperçue au Grand Prix de Montréal le mois dernier. Était-ce votre première visite ici ?

« Dans le passé, j’avais eu la chance d’y rester pendant un mois et demi pour un tournage et j’ai pu découvrir la ville. C’était fantastique. J’ai vraiment aimé le dynamisme de la métropole. J’ai participé à mon premier Grand Prix cette année, et c’était franchement excitant. J’étais invitée dans la loge présidentielle et je dois dire que j’ai été reçu en grande pompe. J’ai vécu mon premier Grand Prix de la façon la plus glam possible !. »

Qu’est-ce que vous affectionnez particulièrement de la ville de Montréal ?

« Je dis avec beaucoup de franchise que Montréal est une ville unique. Croyez-moi, j’ai visité beaucoup de villes dans ma vie et lorsqu’on arrive à Montréal, on sait que l’on est à Montréal. Il y a cette ambiance que l’on ne trouve nulle part ailleurs, grâce à la langue, la façon de célébrer la culture et aussi les gens qui sont, à mon avis, si gentils. Je n’ai pas eu la chance de vivre la gastronomie montréalaise, mais tout le monde m’en parle ! Je vais profiter de ma présence à Just for Laughs à Montréal pour manger à la montréalaise. »

Comment approchez-vous votre première participation au festival Just for Laughs ?

« J’ai beaucoup d’amis qui ont animé à Just for Laughs et ils m’ont tous dit que c’était une expérience extraordinaire. Alors, lorsqu’ils m’ont contactée, j’étais honorée d’animer un gala. Je ferai tout mon possible pour honorer la ville ; je veux que le public montréalais se retrouve dans nos numéros. »

À quoi peut-on s’attendre de votre gala ?

« On est encore en train de travailler sur plusieurs types de numéros, dont quelques numéros de comédies musicales. Ce serait vraiment super, car dans mes cordes. Il y aura aussi de talentueux humoristes qui feront des numéros de stand-up. On pense aussi à d’autres numéros de variétés qui collent bien à la ville. » Photo courtoisie Est-ce qu’une carrière d’humoriste vous intéresse ?

« Oh mon Dieu, non ! C’est la chose la plus terrifiante ! Je préférerais faire un saut en bungee. Même si je suis une habituée des grandes audiences et des spectacles où je danse, chante et joue, je ne pourrais jamais faire des blagues devant un public. Je trouve que vouloir faire rire est tellement différent, car c’est avant tout se mettre à nu. Pour moi, c’est trop loin de ma zone de confort. »

Que pensez-vous de la situation actuelle des femmes en humour qui prennent de plus en plus leur place ?

« Les femmes sont talentueuses, et on découvre de plus en plus de grandes stars féminines de l’humour, qui changent le monde de la comédie. Je suis entourée de femmes comiques comme Tina Fey, qui a su ouvrir des portes aux femmes humoristes et les inspirer. Elle a aussi donné des chances en télévision et au cinéma à ces femmes qui ont du talent. Je pense aussi à Amy Schumer qui est un exemple pour les femmes qui désirent percer en humour. Elles sont toutes les deux extraordinaires. »